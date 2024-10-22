Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Intip Gaya Make Up Nagita Slavina saat Hadir di Istana Kepresidenan, Fresh Banget!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |17:55 WIB
Intip Gaya <i>Make Up</i> Nagita Slavina saat Hadir di Istana Kepresidenan, <i>Fresh</i> Banget!
Nagita Slavina. (Foto: IG Marlene Hariman)
A
A
A

Presenter kondang Raffi Ahmad kini resmi menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Raffi hadir ke Istana Kepresidenan hari ini, Selasa (22/10/2024) dan resmi dilantik Presiden RI, Prabowo Subianto.

Tak sendirian, sang istri tercinta, Nagita Slavina juga turut hadir ke Istana Kepresidenan. Nagita tampil cantik elegan saat mendampingi sang suami tercinta saat hendak mengemban jabatan barunya. Pesona ibu dua anak ini pun begitu memancar saat berjalan bersama Raffi Ahmad. Nagita mengenakan kebaya orange dengan sentuhan biru muda dari kain batik yang ia kenakan. 

Penampilan memukau Nagita juga ditunjang dengan gaya make up-nya yang soft dan flawless. Di kesempatan ini, Gigi, akrab ia disapa make up look yang natural, namun tetap terlihat anggun dan formal. Gaya make up Nagita ini diungkap dari Instagram, @marlenehariman. Terlihat betapa soft make up look Nagita yang ia pilih untuk hadir di Istana Kepresidenan.

“Selamat bertugas, kita bangga sekali dengan kalian berdua,” tulis akun tersebut.

Raffi dan Nagita
Raffi dan Nagita

Nagita memilih riasan wajah dengan nuansa pink dan peach yang hangat dan lembut. Terlihat warna blush on dengan nuansa peach tersebut menyapu lembut bagian pipi Nagita sehingga terlihat senada dengan outfit kebayanya.

Untuk bagian mata, warna merah muda dengan sentuhan coklat dipilih wanita 37 tahun ini. Riasan tersebut menambah kesan hidup dan tegas pada tampilan make up-nya.

Riasan lembut Nagita pun dipadukan dengan lipstik berwarna merah muda dengan sentuhan peach sehingga memberikan kesan warm tone. Warna tersebut juga menambah kesan fresh pada make up look Nagita Slavina.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/33/3179395//rafi_ahmad-5alY_large.jpg
Raffi Ahmad Prihatin dengan Kasus Narkoba Ammar Zoni: Harus Kita Selamatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/629/3179370//raffi_nagita-68Ok_large.jpg
Raffi Ahmad Ingin Nagita Slavina Hamil Lagi: Doain Ya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/33/3179365//raffi_ahmad_menuju_kediaman_prabowo-SOar_large.jpeg
Raffi Ahmad Bakal Kunjungi Nusakambangan, Temui Ammar Zoni? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178925//raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-Ei1G_large.jpg
Kata Raffi Ahmad soal Rumor Kehamilan Nagita Slavina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/33/3177688//nagita_slavina-gFNT_large.JPG
Nagita Slavina Pakai Jaket Seharga Mobil saat Liburan ke New York, Tembus Rp400 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177339//raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-isYo_large.jpg
11 Tahun Menikahi Nagita Slavina, Raffi Ahmad: Perjuangan yang Tak Mudah 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement