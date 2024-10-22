Intip Gaya Make Up Nagita Slavina saat Hadir di Istana Kepresidenan, Fresh Banget!

Presenter kondang Raffi Ahmad kini resmi menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Raffi hadir ke Istana Kepresidenan hari ini, Selasa (22/10/2024) dan resmi dilantik Presiden RI, Prabowo Subianto.

Tak sendirian, sang istri tercinta, Nagita Slavina juga turut hadir ke Istana Kepresidenan. Nagita tampil cantik elegan saat mendampingi sang suami tercinta saat hendak mengemban jabatan barunya. Pesona ibu dua anak ini pun begitu memancar saat berjalan bersama Raffi Ahmad. Nagita mengenakan kebaya orange dengan sentuhan biru muda dari kain batik yang ia kenakan.

Penampilan memukau Nagita juga ditunjang dengan gaya make up-nya yang soft dan flawless. Di kesempatan ini, Gigi, akrab ia disapa make up look yang natural, namun tetap terlihat anggun dan formal. Gaya make up Nagita ini diungkap dari Instagram, @marlenehariman. Terlihat betapa soft make up look Nagita yang ia pilih untuk hadir di Istana Kepresidenan.

“Selamat bertugas, kita bangga sekali dengan kalian berdua,” tulis akun tersebut.

Raffi dan Nagita

Nagita memilih riasan wajah dengan nuansa pink dan peach yang hangat dan lembut. Terlihat warna blush on dengan nuansa peach tersebut menyapu lembut bagian pipi Nagita sehingga terlihat senada dengan outfit kebayanya.

Untuk bagian mata, warna merah muda dengan sentuhan coklat dipilih wanita 37 tahun ini. Riasan tersebut menambah kesan hidup dan tegas pada tampilan make up-nya.

Riasan lembut Nagita pun dipadukan dengan lipstik berwarna merah muda dengan sentuhan peach sehingga memberikan kesan warm tone. Warna tersebut juga menambah kesan fresh pada make up look Nagita Slavina.