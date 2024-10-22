Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Lipstik atau Lip Cream, Yuks Cari Tau Bedanya

MNC Portal , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |16:02 WIB
Lipstik atau Lip Cream, Yuks Cari Tau Bedanya
Lipstik atau Lip Cream, Yuks Cari Tau Bedanya (Foto: Soulyu)
Ketika berbicara tentang produk bibir, ada dua tipe lip product yang sering membuat para beauty enthusiast terkadang bingung dalam memilih yaitu lipstik dan lip cream. Masing-masing dari produk memberikan manfaat yang agak sama.

Mari simak karakteristik masing-masing produk bibir ini untuk membantu kamu memutuskan mana produk bibir yang tepat untuk kamu.

Lipstik

Produk bibir ini memiliki warna yang beraneka ragam dari nude yang halus hingga warna merah yang berani, lipstik menawarkan palet warna yang luas. Pada zaman sekarang, lipstik kebanyakan memiliki formula yang bisa bertahan berjam-jam tanpa perlu touch-up. Hasil akhir lipstik tergantung produknya, ada hasil akhir matte atau glossy.

Lip Cream

