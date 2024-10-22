Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Ingin Tampilan Flawless? Berikut 3 Tips CC Cream Untuk Kamu

MNC Portal , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |15:55 WIB
Ingin Tampilan Flawless? Berikut 3 Tips CC Cream Untuk Kamu
Ingin Tampilan Flawless? Berikut 3 Tips CC Cream untuk Kamu, (Foto: Soulyu)
A
A
A

CC Cream dikenal karena teksturnya yang ringan dan sifatnya yang menyempurnakan kulit. Meskipun biasanya dibilang base makeup yang tipis dan ringan, kamu bisa mendapatkan tampilan flawless dan full coverage dengan teknik yang tepat. Berikut ini adalah lima tips untuk membantu kamu memaksimalkan coverage menggunakan Soulyu Skin Glow CC Cream :

1. Persiapkan Kulit Kamu dengan Benar

Mulailah dengan wajah yang bersih dan lembab. Hal ini akan menciptakan hasil yang halus untuk ditempelkan Skin Glow CC Cream , memastikan hasil makeup yang lebih baik dan tahan lama.

- Bersihkan wajah kamu secara menyeluruh
- Oleskan pelembab yang ringan seperti Soulyu Barrier Brightening Moisturizer
- Biarkan pelembab menyerap sepenuhnya sebelum mengaplikasikan Skin Glow CC Cream

2. Gunakan Color Corrector atau Lipstik untuk Area Yang Perlu Ditutupi

Sebelum mengaplikasikan Skin Glow CC Cream, atasi masalah kulit tertentu dengan color corrector:

- Gunakan color corrector hijau untuk menetralkan kemerahan
- Aplikasikan korektor warna peach atau oranye untuk lingkaran hitam
- Untuk jerawat atau flek hitam, oleskan corrector oranye dan ratakan dengan baik

