HOME WOMEN BEAUTY

Nagita Slavina Tenteng Tas Mewah saat Pelantikan Raffi Ahmad di Istana Negara, Segini Harganya!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |11:24 WIB
Nagita Slavina Tenteng Tas Mewah saat Pelantikan Raffi Ahmad di Istana Negara, Segini Harganya!
Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. (Foto: MP)
A
A
A

JAKARTA - Penampilan Nagita Slavina saat menemani Raffi Ahmad ke Istana Negara, Jakarta hari ini, Selasa, (22/10/2024) sukses mencuri perhatian.  Bukan hanya karena penampilan cantik dan anggunnya dalam balutan kebaya dan kain batik, namun juga karena tas mewah yang ditentengnya. 

Nagita tampak menentang tas handle berwarna peach yang tampak senada dengan warna kebaya yang dikenakannya.  Usut punya usut, tas tersebut merupakan koleksi dari salah satu merek mewah ternama asal Italia, Bvlgari. 

Melansir dari laman resminya, tas mewah dengan detail list dan detail pengait berupa kuningan lapis emas muda dan enamel putih itu dibanderol dengan harga 3.200 euro alias sekitar Rp53 jutaan.

Di momen tersebut, Nagita tampil cantik dan anggun dalam balutan kebaya berwarna peach yang dipenuhi dengan detail payet nan mewah. Ibu dua anak tersebut tampak melengkapi penampilannya dengan bawahan kain batik dengan motif berwarna biru navy, serta gaya rambut sanggul khas perempuan Jawa. 

Sementara Raffi Ahmad tampak tampil gagah dalam balutan setelan jas berwarna hitam lengkap dengan peci dan dasi berwarna biru.  Selain ditemani istrinya Nagita Slavina, Raffi Ahmad juga tampak ditemani ibu kandungnya Amy Qanita serta mertuanya Rieta Amilia Beta.

Raffi dan Nagita

Keduanya tampak terus bergandengan tangan sejak pertama kali tiba dan masuk menuju Istana Negara. 

Sebagai informasi, pelantikan utusan khusus Presiden oleh Presiden Prabowo tersebut diagendakan akan dimulai dilaksanakan pukul 10.30 WIB setelah Pengucapan sumpah atau janji Ketua Mahkamah Agung. 

Dalam wawancaranya, Raffi mengaku siap atas jabatan yang akan diberikan Prabowo kepadanya.

 

