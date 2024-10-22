Mantan Pramugari Ini Ungkap Waktu Terburuk Menggunakan Toilet Pesawat

SEORANG Mantan pramugari dari maskapai besar mengungkapkan empat waktu terburuk untuk menggunakan toilet pesawat, khususnya pada penerbangan jarak jauh. Bagi penumpang yang melakukan perjalanan udara untuk bisnis atau liburan, sebaiknya memahami waktu terbaik untuk menggunakan fasilitas ini sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan menghindari kondisi toilet yang kurang higienis.

Menurut laporan The Mirror, pramugari tersebut membagikan pandangannya tentang betapa kotornya lingkungan dalam pesawat, meski terlihat bersih. Ia juga memperingatkan penumpang untuk tidak terlalu lama bersandar pada jendela pesawat, karena bingkai jendela sering disentuh oleh banyak orang, membuatnya menjadi tempat berkumpulnya bakteri tak terlihat.

Melansir dari dimsumdaily, Selasa (22/10/2024), toilet pesawat juga memiliki tingkat bakteri yang cukup tinggi. Kebersihan toilet sering kali diabaikan karena fokus industri penerbangan pada kecepatan perputaran penumpang.

Dengan semakin banyaknya penumpang, waktu untuk membersihkan toilet di antara penerbangan menjadi sangat terbatas.

Terdapat beberapa waktu tertentu yang sangat penting untuk diperhatikan, untuk menghindari kondisi toilet yang kotor dan berbau. Berikut adalah empat waktu yang sebaiknya dihindari saat menggunakan toilet di pesawat menurut mantan pramugari:

1. Sebelum Lepas Landas (terutama pada penerbangan jarak jauh)

2. Sebelum Mendarat (terutama pada penerbangan jarak jauh)

3. Segera Setelah Tanda Sabuk Pengaman Dipadamkan

4. Setelah Layanan Makanan Selesai