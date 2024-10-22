Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Sering Gunakan AC saat Cuaca Panas, Waspada Sick Building Syndrome!

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |12:00 WIB
Sering Gunakan AC saat Cuaca Panas, Waspada Sick Building Syndrome!
Terlalu lama di ruangan AC bisa sebabkan Sick Building Syndrome. (Foto: Freepik)
KETIKA panas ekstrem melanda, sebagian besar orang memilih untuk menghabiskan waktu di dalam ruangan yang menggunakan AC atau pendingin ruangan. Selain bisa lebih fokus dalam bekerja, ruangan dengan AC juga bisa membuat lebih nyaman untuk menghabiskan waktu bekerja seharian.

Namun, terlalu sering menghabiskan waktu di dalam ruangan AC bisa menyebabkan Sick Building Syndrome lho. Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Konsultan Intervensi Jantung, dr. Bobby Arfhan Anwar SpJP(K) menjelaskan bahwa Sick Building Syndrome adalah sebuah sindroma yang terjadi pada orang yang sering berada di ruangan dengan AC.

“Ini adalah suatu sindroma yang dialami oleh orang-orang rutin berada di dalam ruangan ataupun rumah yang dilengkapi dengan fasilitas AC,” kata dr. Bobby dikutip dari unggahan Instagram @dr.bobbyjantung, Selasa (22/10/2024).

Ruangan dengan pendingin AC sebetulnya tidak memiliki ventilasi yang baik untuk udara bersirkulasi. Menurut dr. Bobby, hal ini membuat zat polutan yang ada di dalam ruangan menjadi mengendap. 

“Selain itu, ventilasi yang tidak baik dapat menyebabkan udara tidak rutin berganti sebagaimana udara di ventilasi terbuka,” ujarnya.

Terlalu lama di ruangan AC bisa sebabkan Sick Building Syndrome. (Foto: Freepik)
Terlalu lama di ruangan AC bisa sebabkan Sick Building Syndrome. (Foto: Freepik)

Halaman: 1 2
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
