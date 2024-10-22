Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Waspada Kekurangan Darah Bisa Sebabkan Rambut Rontok Berlebihan, Ini Cara Mengatasinya!

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |08:00 WIB
Waspada Kekurangan Darah Bisa Sebabkan Rambut Rontok Berlebihan, Ini Cara Mengatasinya!
Waspada kekurangan darah bisa sebabkan rambut rontok berlebihan. (Foto: Freepik)
A
A
A

RAMBUT rontok kerap kali dianggap sebagai hal yang wajar terjadi. Namun apabila terjadi dalam jangka waktu yang lama dan rambut rontoknya sudah berbentuk gumpalan karena terlalu banyak, maka Anda perlu mewaspadainya.

Dokter sekaligus content creator kesehatan, dr. Kevin Mak menjelaskan bahwa rambut rontok yang disertai gejala lain seperti mudah lelah, sering pusing, dan kulit menjadi pucat, kemungkinan ini pertanda kalau Anda mengalami anemia.

“Kalau rambutnya rontok terus, apalagi disertai gejala mudah capek, sering pusing, kulit yang pucat, hati-hati Anda mungkin menderita penyakit kekurangan darah alias anemia,” kata dr. Kevin Mak, dikutip dari unggahan dalam akun Instagramnya @drkevinmak, Selasa (10/10/2024).

Anemia atau kekurangan darah pada sebagian besar kasus di Indonesia biasanya disebabkan oleh kekurangan zat besi. Padahal zat besi berperan sangat penting untuk membantu pembentukan sel darah merah demi bisa membawa oksigen ke seluruh tubuh. 

Oleh karenanya, dr. Kevin mengungkap ketika kondisi tersebut terjadi, maka zat besi dari rambut dan kulit akan diambil oleh tubuh. Hal inilah yang membuat rambut menjadi mudah rontok dan kulit menjadi pucat.

“Zat besi itu penting banget untuk pembentukan sel darah merah kita dalam membawa oksigen ke seluruh tubuh. Jadi ketika tubuh kekurangan zat besi, secara otomatis akan mengambil zat besi dari rambut dan kulit,” ujarnya. 

Waspada kekurangan darah bisa sebabkan rambut rontok berlebihan. (Foto: Freepik)
Waspada kekurangan darah bisa sebabkan rambut rontok berlebihan. (Foto: Freepik)

Menurut dr. Kevin, gejala-gejala anemia seperti ini tidak bisa jika diobati dengan berbagai macam jenis shampo atau vitamin biasa. Sebab permasalahannya ada di dalam tubuh bukan hanya di bagian permukaan atau luar saja. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement