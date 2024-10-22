Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cabut Gigi Bagian Atas Bisa Sebabkan Kebutaan, Mitos atau Fakta?

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |05:00 WIB
Cabut Gigi Bagian Atas Bisa Sebabkan Kebutaan, Mitos atau Fakta?
Cabut gigi bagian atas bisa sebabkan kebutaan. (Foto: Freepik)
GIGI yang rusak ataupun mengalami gangguan yang cukup parah biasanya disarankan untuk segera dicabut. Namun masih banyak orang yang takut untuk mencabut gigi.

Apalagi jika yang dicabut itu adalah gigi bagian atas, sebab banyak rumor yang berkeliaran bahwa mencabut gigi atas bisa memicu kebutaan. Dokter Gigi drg. Irma Anindyta Chandra menyebutkan bahwa hal tersebut adalah mitos belaka. Ia menjelaskan mencabut gigi atas tidak akan membuat kebutaan sebab saraf gigi dan mata tidak terhubung. 

“Mencabut gigi atas tidak menyebabkan kebutaan loh. karena saraf gigi dan saraf mata tidak terhubung secara langsung. Meskipun Saraf gigi memang menyebar hingga ke kepala, tapi sebarannya luas dan tidak hanya berfokus pada mata atau otak saja,” kata drg. Irma dikutip dari unggahan akun Instagram @drg_irma, Selasa (22/10/2024).

Dokter Irma mengungkap meskipun saraf gigi dan mata memiliki jaringan induk yang sama, namun apabila salah satu cabang saraf gigi mengalami kerusakan, maka tidak akan mempengaruhi cabang saraf lainnya lho.

“Walaupun berasal dari jaringan induk saraf yang sama, akan tetapi jika terjadi kerusakan pada salah satu cabang saraf gigi maka hal ini tidak akan mempengaruhi fungsi cabang saraf yang lainnya,” ujarnya.

Cabut gigi bagian atas bisa sebabkan kebutaan. (Foto: Freepik)
Cabut gigi bagian atas bisa sebabkan kebutaan. (Foto: Freepik)

Halaman:
1 2
      
