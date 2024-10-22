Profil Dante Saksono Harbuwono Wakil Menteri Kesehatan Kabinet Prabowo, Ternyata Ahli Diabetes!

JAKARTA - Dante Saksono Harbuwono kembali ditunjuk menjadi Wakil Menteri Kesehatan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Kabinet Merah Putih untuk periode 2024-2029. Sebelum penunjukan ini, Dante sempat menjadi Wakil Menteri Kesehatan pada Kabinet Indonesia Maju 2020-2024 saat masa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Dante Saksono kembali menjadi Wakil Menteri Kesehatan bersama Budi Gunadi Sadikin (BGS) yang kembali terpilih jadi Menteri Kesehatan di kabinet baru. Berikut profil lengkap dan sepak terjang Dante Saksono yang kembali ditunjuk menjadi Wakil Menteri Kesehatan oleh Presiden Prabowo Subianto, melansir dari laman Kementerian Kesehatan RI.

Dante Saksono Harbuwono lahir pada 23 Maret 1973. Ia merupakan seorang dokter spesialis penyakit dalam dengan subspesialisasi endokrin, metabolik, dan diabetes. Sebagai ahli diabetes molekular pertama di Indonesia, Dante telah berkontribusi dalam penelitian dan pengembangan terapi untuk mengatasi penyakit diabetes. Ia juga menjabat sebagai Kepala Klaster Diabetik di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

Dante Saksono Harbuwono pertama kali menjadi Wakil Menteri Kesehatan RI pada tanggal 23 Desember 2020. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Klaster Diabetik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Kencana sejak tahun 2018.

Dante Saksono Harbuwono menjabat sebagai Ketua Divisi Metabolik Endokrin pada Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia - Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada tahun 2017-2020.

Selanjutnya, ia kemudian menjabat sebagai Koordinator Divisi Pengembangan Bisnis FKUI tahun 2013-2014. Beliau ditunjuk sebagai Anggota Panel Ahli Dokter Kepresidenan sejak tahun 2014 sampai saat ini.

Sejak tahun 2017 sampai saat ini, beliau juga menjabat sebagai Kepala Klaster Metabolic Disorder, Cardiovascular and Aging IMERI FKUI. Dante Saksono Harbuwono menamatkan pendidikan dokter di Universitas Indonesia pada tahun 1997.

Beliau kemudian melanjutkan pendidikan spesialis ilmu penyakit dalam di Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Dalam Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2004. Pada tahun 2012, Dante Saksono berhasil menyelesaikan pendidikan Subspesialis atau Sp2 dalam bidang Ilmu Penyakit Dalam masih di kampus yang sama, yaitu Universitas Indonesia.