Budi Gunadi Sadikin Kembali Terpilih Menjadi Menteri Kesehatan, Ini Dia 3 Tugas Khususnya

BUDI Gunadi Sadikin kembali dilantik sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 pada Senin (21/10). Menkes Budi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan tiga tugas khusus kepada dirinya dalam memimpin sektor kesehatan.

Tugas pertama adalah melaksanakan program skrining kesehatan untuk seluruh masyarakat. Program ini, lanjut Menkes, bertujuan menjaga masyarakat tetap sehat, bukan hanya mengobati yang sudah sakit.

“Nomor satu yang harus diberesin di bulan November adalah peluncuran skrining nasional untuk semua siklus hidup,” ujar Menkes di Jakarta, Senin 21 Oktober 2024.

Tugas kedua, Presiden Prabowo meminta Menkes Budi untuk mempercepat pembangunan rumah sakit di daerah terpencil dan tertinggal. “Nomor dua membangun rumah sakit-rumah sakit di daerah tertinggal, itu harus selesai,” katanya.

Tugas ketiga, Menkes ditugaskan untuk segera mengatasi penyakit Tuberkulosis atau TBC. Menkes menyampaikan, Presiden Prabowo sangat memberikan perhatian pada penyakit ini karena prevalensinya masih sangat tinggi.