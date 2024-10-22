Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

7 Kota di Indonesia yang Dijuluki Kota Santri, Ada Daerahmu?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |12:25 WIB
7 Kota di Indonesia yang Dijuluki Kota Santri, Ada Daerahmu?
Hari Santri Nasional. (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Hari Santri Nasional jatuh setiap tanggal 22 Oktober. Penetapan itu dimulai sejak tahun 2015, berawal dari banyaknya usulan masyarakat, terutama kalangan pesantren dalam rangka mengenang dan meneladani perjuangan para santri menegakkan kemerdekaan Indonesia. Pemilihan tanggal 22 Oktober tersebut juga dilatarbelakangi oleh peristiwa Resolusi Jihad yang dilakukan oleh para santri dan ulama pada 1945.

Di Indonesia sendiri, ada beberapa kota yang dijuluki Kota Santri. Kota-kota tersebut seringkali jadi daya tarik bagi wisatawan untuk menikmati wisata religi. Berikut deretan kota di Indonesia yang dijuluki Kota Santri, seperti dilansir dari berbagai sumber, Selasa (22/10/2024).

1. Cianjur

Cianjur memiliki julukan Kota Santri karena masyarakatnya yang terkenal religius. Awalnya Cianjur dibangun oleh para ulama dan santri yang giat menyebarkan agama Islam. Selain itu, Cianjur juga memiliki tradisi mengaji yang dilakukan di berbagai pesantren. Tak hanya itu, sepanjang jalan di area Kabupaten Cianjur juga terdapat tulisan Asmaul Husna.

2. Gresik

Kota Gresik di Jawa Timur dikenal sebagai Kota Santri karena memiliki pesantren yang berusia cukup tua, yakni Ponpes Qomaruddin yang sudah ada sejak 1972. Ponpes ini telah menghasilkan ribuan santri yang luar biasa. Tak hanya itu, Gresik juga memiliki dua makam Wali Songo, yakni Sunan Gresik dan Sunan Giri.

Santri



3. Kudus

Ada juga Kudus, Jawa Tengah yang disebut Kota Santri karena kental dengan tahfidz Quran. Tak heran kalau banyak orang yang ingin menghafal Al-Qur'an datang ke Kudus. Salah satu pesantren yang terkenal di Indonesia adalah Pesantren Yanbu'ul Qur'an. Pesantren ini banyak melahirkan tahfidz Al-Qur'an yang berkualitas.

4. Jombang

Kalau membahas soal pesantren, pasti salah satu kota yang disebut adalah Jombang. Ya, Jombang mendapat julukan Kota Santri karena memiliki banyak pesantren. Tak hanya itu, beberapa tokoh nasional terkemuka juga lahir di Jombang, seperti K.H. Wahid Hasyim, K.H. Hasyim Asyari, hingga Presiden ke-4 Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

 

