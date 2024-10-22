Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mantan Pramugari Ini Rekomendasi Gunakan Masker saat di Toilet Pesawat

Adelia Tiara Soesanto , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |22:09 WIB
Mantan Pramugari Ini Rekomendasi Gunakan Masker saat di Toilet Pesawat
Mantan Pramugari Ini Rekomendasi Gunakan Masker saat di Toilet Pesawat, (Foto: Freepik)
A
A
A

SEORANG mantan pramugari baru-baru ini membagikan informasi penting bagi para penumpang pesawat, terutama yang sering melakukan penerbangan jarak jauh. Dia mengungkap empat waktu yang sebaiknya dihindari ketika ingin menggunakan toilet pesawat.

Meski kebutuhan ini sulit dihindari saat berada di udara, memahami waktu-waktu tertentu bisa membantu menghindari kondisi toilet yang kurang higienis.

Penumpang sering kali tidak menyadari betapa cepatnya kebersihan toilet pesawat memburuk. Toilet pesawat memang terlihat bersih di awal penerbangan, tetapi semakin lama penerbangan berlangsung, semakin besar pula kemungkinan toilet tersebut menjadi tempat berkumpulnya kuman dan bakteri. Hal ini terutama terjadi pada penerbangan panjang yang penuh dengan penumpang.

Merangkum dari Dimsum Daily pada Selasa (22/10/2024), pramugari tersebut menjelaskan bahwa meskipun toilet dibersihkan secara cepat antara satu penerbangan dan penerbangan lainnya, tidak ada waktu yang cukup untuk pembersihan menyeluruh. Pembersihan biasanya hanya dilakukan secara cepat, tanpa desinfeksi mendalam, terutama saat penerbangan penuh dan waktu transit singkat.

Ilustrasi toilet (Foto: Freepik)
Ilustrasi toilet (Foto: Freepik)

Dia juga menekankan pentingnya menghindari bersandar pada jendela pesawat terlalu lama. Banyak penumpang sebelumnya yang mungkin menyentuh bingkai jendela atau bersin di dekatnya, menjadikannya area yang penuh kuman. Meski tampak aman, tempat ini juga bisa menjadi sumber bakteri yang tak terlihat.

Menurut mantan pramugari tersebut, salah satu kesalahpahaman umum adalah anggapan bahwa toilet pesawat dibersihkan secara berkala sepanjang penerbangan. Kenyataannya, pembersihan rutin selama penerbangan sangat jarang dilakukan, terutama pada penerbangan sibuk dengan banyak penumpang.

Ada beberapa waktu dalam penerbangan ketika kebersihan toilet sangat buruk. Salah satunya adalah sebelum lepas landas. Ini adalah saat banyak penumpang merasa ingin pergi ke toilet sebelum terikat di tempat duduk mereka selama fase awal penerbangan.

Waktu lain yang harus dihindari adalah sebelum pendaratan. Pada saat itu, banyak penumpang mulai merasa gelisah dan menggunakan toilet sebelum pesawat mendarat, sehingga kondisi toilet semakin memburuk.

Selain itu, tepat setelah tanda sabuk pengaman dimatikan juga merupakan waktu yang buruk untuk pergi ke toilet. Begitu penumpang diberi izin untuk bergerak, banyak yang langsung menuju toilet, menyebabkan antrean panjang dan kondisi kebersihan menurun.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/406/3138657/yakin_selimut_di_pesawat_bersih_pramugari_ini_beberkan_faktanya-iIKR_large.jpg
Yakin Selimut di Pesawat Bersih? Pramugari Ini Beberkan Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/549/3138653/pramugari_ini_ungkap_pakaian_yang_membuat_kamu_auto_dikeluarkan_dari_pesawat-WiMV_large.jpg
Pramugari Ini Ungkap Pakaian yang Membuat Kamu Auto Dikeluarkan dari Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/549/3136671/pramugari_ini_bocorkan_tips_rahasia_atasi_kembung_saat_penerbangan-RNxn_large.jpg
Pramugari Ini Bocorkan Tips Atasi Kembung Saat Penerbangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/549/3136455/pramugari_jet_blue_airways_alami_pelecehan_seksual_saat_bertugas-jY3Q_large.jpg
Pramugari Jet Blue Airways Alami Pelecehan Seksual saat Bertugas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/549/3135008/pramugari_ini_bagikan_tips_waktu_yang_tepat_merebahkan_kursi_di_pesawat-MAX8_large.jpg
Pramugari Ini Bagikan Tips Waktu yang Tepat Merebahkan Kursi di Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/406/3134495/pramugari_tolak_permintaan_penumpang_disabilitas_ternyata_ini_alasannya-Zphb_large.jpg
Pramugari Tolak Permintaan Penumpang Disabilitas, Ternyata Ini Alasannya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement