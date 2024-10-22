Mantan Pramugari Ini Rekomendasi Gunakan Masker saat di Toilet Pesawat

SEORANG mantan pramugari baru-baru ini membagikan informasi penting bagi para penumpang pesawat, terutama yang sering melakukan penerbangan jarak jauh. Dia mengungkap empat waktu yang sebaiknya dihindari ketika ingin menggunakan toilet pesawat.

Meski kebutuhan ini sulit dihindari saat berada di udara, memahami waktu-waktu tertentu bisa membantu menghindari kondisi toilet yang kurang higienis.

Penumpang sering kali tidak menyadari betapa cepatnya kebersihan toilet pesawat memburuk. Toilet pesawat memang terlihat bersih di awal penerbangan, tetapi semakin lama penerbangan berlangsung, semakin besar pula kemungkinan toilet tersebut menjadi tempat berkumpulnya kuman dan bakteri. Hal ini terutama terjadi pada penerbangan panjang yang penuh dengan penumpang.

Merangkum dari Dimsum Daily pada Selasa (22/10/2024), pramugari tersebut menjelaskan bahwa meskipun toilet dibersihkan secara cepat antara satu penerbangan dan penerbangan lainnya, tidak ada waktu yang cukup untuk pembersihan menyeluruh. Pembersihan biasanya hanya dilakukan secara cepat, tanpa desinfeksi mendalam, terutama saat penerbangan penuh dan waktu transit singkat.

Ilustrasi toilet (Foto: Freepik)

Dia juga menekankan pentingnya menghindari bersandar pada jendela pesawat terlalu lama. Banyak penumpang sebelumnya yang mungkin menyentuh bingkai jendela atau bersin di dekatnya, menjadikannya area yang penuh kuman. Meski tampak aman, tempat ini juga bisa menjadi sumber bakteri yang tak terlihat.

Menurut mantan pramugari tersebut, salah satu kesalahpahaman umum adalah anggapan bahwa toilet pesawat dibersihkan secara berkala sepanjang penerbangan. Kenyataannya, pembersihan rutin selama penerbangan sangat jarang dilakukan, terutama pada penerbangan sibuk dengan banyak penumpang.

Ada beberapa waktu dalam penerbangan ketika kebersihan toilet sangat buruk. Salah satunya adalah sebelum lepas landas. Ini adalah saat banyak penumpang merasa ingin pergi ke toilet sebelum terikat di tempat duduk mereka selama fase awal penerbangan.

Waktu lain yang harus dihindari adalah sebelum pendaratan. Pada saat itu, banyak penumpang mulai merasa gelisah dan menggunakan toilet sebelum pesawat mendarat, sehingga kondisi toilet semakin memburuk.

Selain itu, tepat setelah tanda sabuk pengaman dimatikan juga merupakan waktu yang buruk untuk pergi ke toilet. Begitu penumpang diberi izin untuk bergerak, banyak yang langsung menuju toilet, menyebabkan antrean panjang dan kondisi kebersihan menurun.