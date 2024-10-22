Mau Rayakan Malam Tahun Baru Bareng Afgan? Catat Jadwal Konsernya di Hotel Ini!

Tak terasa penghujung tahun akan segera tiba. Berbagai rencana event semarak akhir tahun baru pun mulai banyak dijadwalkan. Nah, bagi Anda yang masih bingung mau merayakan di mana, staycation di Hotel Mulia Senayan, Jakarta mungkin bisa jadi pilihan. Pasalnya, tak sekedar staycation, Hotel Mulia Senayan akan menghadirkan konser intimate bertajuk ‘Ring In The New Year Mulia Style’ With Afgan.

Ya, bagi Anda penggemar Afgan, konser ini bisa jadi pilihan untuk merayakan akhir tahun 2024 nanti. Rencananya, konser ini akan diadakan di area ballroom Hotel Mulia Senayan, tepat di malam pergantian tahun baru 2024 pada Selasa, 31 Desember 2024 mendatang. Nantinya, tamu hotel tak hanya merayakan akhir tahun baru dengan konser intimate dari Afgan, namun juga diajak bernostalgia dengan beberapa lagu lawas hingga lagu terbarunya.

“Ya kalau lagu sih dari semua album deh kayanya. Dari yang pertama sampai terakhir dan aku pengen kaya merangkum perjalanan musik aku juga,” ujar Afgan, saat jumpa pers di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Tak hanya lagu miliknya, nantinya Afgan juga akan menampilkan aksi panggung nan memukau dengan beberapa cover lagu yang akan dibawakannya. “Kalau cover lagu aku kepikiran juga ada satu session atau segmen di mana aku bisa nyanyi lagu yang lebih lama kali ya, tapi aku nyanyiin versi aku,” ungkapnya.

“So far masih mencari lagunya apa aja. Tapi yang universal, yang mencakup semua generasi biar bisa ikut nyanyi,” lanjutnya.

Afgan lantas mengungkapkan, konser tersebut menjadi momen spesial dirinya bersama keluarga besar untuk merayakan malam pergantian tahun 2024 nanti. Pasalnya, ia juga berencana menghabiskan waktu malam tahun baru tersebut dengan keluarga tercinta di Hotel Mulia Senayan. Hal itulah yang akhirnya membuatnya mantap mengambil tawaran manggung di hotel bintang 5 tersebut.

“Iya kemarin sempat ada beberapa tawaran juga untuk tahun baru. Tapi kenapa saya pilih Mulia, kaya track recordnya selalu bagus dalam memilih performance. Baik international artist maupun lokal juga bagus-bagus. Jadi kaya saya ngerasa oh sebuah kehormatan bisa ditawarin, that’s why saya ambil,” tuturnya.

“Dan saya juga menurut saya ini cukup nyaman buat saya, karena letaknya juga di Jakarta karena saya bisa bawa semua keluarga saya ke sini, nginep di sini, dan biasanya mereka nonton bareng-bareng, mama papa saya, adek kakak sampai keponakan-keponakan itu biasanya nonton. Jadi kaya lebih bisa spend time bareng-bareng disaat saya mesti pergi keluar,” sambungnya.