HOME WOMEN TRAVEL

5 Ide Kegiatan Seru Sambut Hari Santri Nasional 2024

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |11:03 WIB
5 Ide Kegiatan Seru Sambut Hari Santri Nasional 2024
Hari Santri. (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Hari Santri Nasional diperingati tepat pada hari ini, Selasa, 22 Oktober 2024. Penetapan Hari Santri Nasional bertujuan untuk meneladankan semangat jihad kepada para santri tentang perjuangan dan nasionalis yang digelorakan para ulama.

Dipilih pada tanggal 22 Oktober lantaran merujuk pada satu peristiwa bersejarah yakni seruan yang dibacakan oleh Pahlawan Nasional KH Hasjim Asy'ari pada 22 Oktober 1945. Seruan ini berisi perintah kepada umat Islam untuk berperang (jihad) melawan tentara sekutu yang ingin menjajah kembali wilayah Republik Indonesia pasca-Proklamasi Kemerdekaan.

Di Hari Santri Nasional ini, Anda dapat ikut memeringati dan merayakannya dengan penuh suka cita. Ada pun berbagai kegiatan menarik yang bisa menambah kemeriahan momentum di Hari Santri Nasional ini.

Selain seru dan menyenangkan, ide kegiatan di Hari Santri Nasional ini juga bisa menambah edukasi tentang keislaman dan tentunya akan sangat bermanfaat. Apa saja ide kegiatab seru yang bisa dilakukan di Hari Santri Nasional 2024 ini? Yuk simak informasinya yang sudah dirangkum MNC Portal Indonesia, Selasa (22/10/2024).

1. Lomba Menulis Kaligrafi

Pertama Anda bisa ikut bahkan membuat kegiatan seperti lomba menulis kaligrafi. Lomba ini bisa mengasah kemampuan dan bakat masyarakat, bahkan para santri untuk membuat kaligrafi yang indah. 

kaligrafi

Ajak beberapa anak muda hingga orang dewasa untuk mengikuti perlombaan ini. Selain bisa mengasah skill, kegiatan ini tentu bermanfaat dan membawa berkah.

2. Bermain Marawis

Selanjutnya ialah bermain marawis. Kegiatan ini semakin memeriahkan Hari Santri Nasional 2024 dengan lantunan hadroh yang bisa membakar ssmangat. Sejumlah lagu religi hingga shalawat Nabi bisa dibawakan sehingga bisa menambah kemeriahan di perayaan Hari Santri ini.

 

Halaman:
1 2
      
