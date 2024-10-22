Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Tips Menyenangkan Makan di Luar Bersama Anak saat Liburan

Viona Marsanda , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |12:50 WIB
Tips Menyenangkan Makan di Luar Bersama Anak saat Liburan
Tips Menyenangkan Makan di Luar Bersama Anak saat Liburan, (Foto: Freepik)
A
A
A

JIKA anda adalah orangtua yang suka menikmati makan malam mewah saat traveling, pasti pernah menghadapi dilema saat berlibur bersama anak. Apakah meninggalkan anak-anak di hotel dengan pengasuh atau membawanya bersama?

Saya memilih untuk membawa anak-anak, meskipun mereka tidak selalu menjadi teman terbaik saat makan di restoran formal seperti fine dining. 

Melansir dari Travel Leisure pada Selasa (22/10/2024), berikut beberapa tips yang bisa anda lakukan sebagai orang tua agar bisa menikmati perjalanan anda bersama anak:

1. Pilih Restoran yang Ramah Keluarga

Restoran di kota besar kadang-kadang kurang ramah anak. Daniella Hunt, pengelola tur di Roma, merekomendasikan untuk mencari restoran di kota kecil yang lebih terbuka dan menyambut anak-anak. Kota-kota seperti Orvieto atau Trieste masih menawarkan suasana yang bersahabat bagi keluarga, jadi pertimbangkan untuk menjelajahi tempat-tempat ini saat berlibur.

2. Hindari Menu Anak-anak

Beberapa restoran kini menghilangkan menu anak-anak dan menggantinya dengan "menu keluarga". Misalnya, di High Hampton Resort di North Carolina, kepala koki menyajikan versi lebih baik dari hidangan klasik, seperti ayam yang direndam dalam air garam dan buttermilk. Ini memungkinkan anak-anak menikmati makanan yang lebih sehat dan lezat.

3. Kenakan Pakaian yang Tepat

Mengajak anak-anak untuk berpakaian rapi, seperti gaun atau kemeja berkerah bisa memberi sinyal bahwa makan di luar adalah pengalaman istimewa. Ini juga mendorong mereka untuk berperilaku baik. Sebelum pergi, biasakan membawa buku mewarnai dan memberi camilan agar mereka tidak merasa lapar sebelum makanan tiba.

4. Batasi Waktu Menggunakan Gadget

Banyak keluarga saat ini menggunakan gadget untuk menghibur anak-anak saat menunggu makanan, namun penting untuk menetapkan aturan. Misalnya, Rick Simone dari Rhode Island membolehkan anak-anak menggunakan ponsel sampai makanan datang. Setelah itu, semua orang harus meletakkan gadget dan menikmati waktu bersama.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/25/3176455/ji_chang_wook-euJc_large.jpg
Ji Chang Wook Asyik Liburan di Bali, Bikin Fans Auto Ingin Nyusul!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/612/3168417/kerja-TVbm_large.jpg
5 Cara Mengatasi Post-Holiday Blues, Semangat Kerja Anti Mager Usai Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/629/3167643/anak-KioS_large.jpg
Long Weekend, Waktunya Bonding Bareng Anak Moms!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/483/3166536/hujan-UG8Z_large.jpg
Weekend Aman! Tips Sehat Liburan Saat Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/549/3042021/ilustrasi-xPqr_large.jpg
5 Trik Jitu Pelesiran ke Destinasi Impian dengan Budget Pas-pasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/549/3032253/ilustrasi-krth_large.JPG
7 Etika Berkunjung ke Pantai Telanjang bagi yang Baru Pertama Kali
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement