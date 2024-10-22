Tips Menyenangkan Makan di Luar Bersama Anak saat Liburan

JIKA anda adalah orangtua yang suka menikmati makan malam mewah saat traveling, pasti pernah menghadapi dilema saat berlibur bersama anak. Apakah meninggalkan anak-anak di hotel dengan pengasuh atau membawanya bersama?

Saya memilih untuk membawa anak-anak, meskipun mereka tidak selalu menjadi teman terbaik saat makan di restoran formal seperti fine dining.

Melansir dari Travel Leisure pada Selasa (22/10/2024), berikut beberapa tips yang bisa anda lakukan sebagai orang tua agar bisa menikmati perjalanan anda bersama anak:

1. Pilih Restoran yang Ramah Keluarga

Restoran di kota besar kadang-kadang kurang ramah anak. Daniella Hunt, pengelola tur di Roma, merekomendasikan untuk mencari restoran di kota kecil yang lebih terbuka dan menyambut anak-anak. Kota-kota seperti Orvieto atau Trieste masih menawarkan suasana yang bersahabat bagi keluarga, jadi pertimbangkan untuk menjelajahi tempat-tempat ini saat berlibur.

2. Hindari Menu Anak-anak

Beberapa restoran kini menghilangkan menu anak-anak dan menggantinya dengan "menu keluarga". Misalnya, di High Hampton Resort di North Carolina, kepala koki menyajikan versi lebih baik dari hidangan klasik, seperti ayam yang direndam dalam air garam dan buttermilk. Ini memungkinkan anak-anak menikmati makanan yang lebih sehat dan lezat.

3. Kenakan Pakaian yang Tepat

Mengajak anak-anak untuk berpakaian rapi, seperti gaun atau kemeja berkerah bisa memberi sinyal bahwa makan di luar adalah pengalaman istimewa. Ini juga mendorong mereka untuk berperilaku baik. Sebelum pergi, biasakan membawa buku mewarnai dan memberi camilan agar mereka tidak merasa lapar sebelum makanan tiba.

4. Batasi Waktu Menggunakan Gadget

Banyak keluarga saat ini menggunakan gadget untuk menghibur anak-anak saat menunggu makanan, namun penting untuk menetapkan aturan. Misalnya, Rick Simone dari Rhode Island membolehkan anak-anak menggunakan ponsel sampai makanan datang. Setelah itu, semua orang harus meletakkan gadget dan menikmati waktu bersama.