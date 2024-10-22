Potret Jokowi Hari Ke-2 Jadi Pengangguran, Pilih Asyik Makan Soto

USAI melepas jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo bersama keluarga bertolak ke kampung halamannya di Solo. Penerbangan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke Solo dikawal oleh delapan pesawat tempur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU).

Setelah kembali ke Solo, Jokowi mengaku tidak memiliki acara khusus. Kini, mantan orang nomor satu di Indonesia tersebut, tampaknya hanya ingin menghabiskan waktu santai bersama sang istri, Iriana Jokowi.

Hal ini terlihat lewat unggahan terbaru yang beredar di linimasa media sosial, Jokowi nampak menikmati momen makan soto berdua dengan Iriana. Terlihat keduanya berada di salah satu warung soto sederhana yang berada di Solo.

Foto: Instagram

Makan soto berdua, terlihat Jokowi memakai kemeja putih. Iriana sendiri memakai tunik motif warna krem dipadukan dengan celana warna senada. Sementara pada hijabnya, Iriana memakai warna pink.

Jokowi dan Iriana duduk saling berhadapan di warung soto, menikmati semangkuk soto. Momen sederhana dan hangat seperti ini tentu dinantikan oleh Jokowi dan Iriana. Pasalnya selama ini mereka sibuk dengan berbagai kegiatan kenegaraan,

(Rizky Pradita Ananda)