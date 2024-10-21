Viral Pria Ini Rela Pulang Subuh demi Tak Bayar Parkir Liar

MASALAH parkir liar memang telah lama menjadi sorotan. Banyak yang merasa bahwa pungutan yang tidak resmi, telah menjadi beban bagi masyarakat dan juga bagi penjual.

Pungutan liar sering terjadi di berbagai tempat, mulai dari minimakert hingga fasilitas umum lainnya. Pungutan liar yang paling banyak terjadi yakni tukang parkir, yang kemudian menimbulkan berbagai kontroversi.

Sebuah video yang diunggah oleh akun Instagram @folkshitt viral setelah menampilkan sekelompok pria yang berbagi tips unik untuk menghindari pembayaran parkir.

Menurut unggahan tersebut, kelompok pria itu terlihat sedang nongkrong di pinggir jalan, menunggu sampai tukang parkir meninggalkan lokasi. "Rela nunggu sampe pagi pas kang parkir pulang," demikian bunyi keterangan yang menyertai video tersebut.

Dalam pantauan, Video tersebut menunjukkan mereka memilih menunggu hingga dini hari, agar tukang parkir tersebut pulang dan tidak perlu membayar.