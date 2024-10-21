5 Potret Awet Muda Widiyanti Putri, Menteri Baru Prabowo yang Jadi Sorotan

SOSOK Widiyanti Putri menjadi sorotan publik usai ditunjuk oleh Presiden RI, Prabowo Subianto masuk jajaran kabinetnya. Widiyanti resmi menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan telah dilantik oleh Presiden Prabowo.

Sosoknya pun menjadi sorotan setelah istri pengusaha, Wisnu Wardhana ini menjabat sebagai menteri. Widiyanti sendiri merupakan seorang pengusaha dan sosialita yang kerap tampil elegan dan memukau.

Widiyanti sendiri memiliki akun media sosial Instagram, @widi.wardhana. Lewat sosmednya, wanita 53 tahun ini kerap membagikan sederet kegiatan sehari-hari hingga potret cantiknya.

Di usianya yang sudah kepala lima, Widi, akrab ia disapa masih tampil cantik dan awet muda. Paras cantiknya yang anggun membuat netizen salfok lantaran Widi tak terlihat seperti wanita dengan usia di atas 50 tahun.

Penasaran, seperti apa cantik dan awet mudanya sosok Widiyanti Putri, menteri baru Prabowo-Gibran? Yuk simak posenya dari Instagram, @widi.wardhana.

Tampil Elegan dengan Outift Hitam



Widiyanti Putri selalu tampil elegan di setiap kesempatan. Di usianya yang tak lagi muda, dirinya selalu mementingkan penampilan dan bergaya memukau.

Seperti potret ini. Widiyanti begitu anggun dengan gaun hitam yang memukau. Penampilan Widiyanti begitu elegan dan memancarkan wibawa pada dirinya.

Makin Glowing di Usia 53 Tahun



Di usianya yang menginjak 53 tahun justru membuat Widiyanti makin glowing dan bersinar. Berpose dengan kebaya nusantara, Widiyantika begitu cantik menawan saat kulitnya terkena sinar matahari. Di usianya yang memasuki kepala lima, ia semakin cantik alami dan begitu awet muda.

Selalu Cantik dan Modis



Usia nampaknya tak menghalangi Widiyanti untuk tampil cantik dan modis. Gaya busananya tak pernah gagal dan sukses bikin terpesona netizen.

Seperti saat Widiyanti berpose di depan menara Eiffel yang ikonik. Ia terlihat fashionable dengan atasan putih yang dipadukan celana panjang hitam. Gaya Widiyanti ini terlihat timeless namun juga simple dan elegan.