Bak Seleb Dadakan, Bobby Kertanegara Diajak Foto Sama Mulan Jameela

JAKARTA - Bobby Kertanegara belakangan sukses mencuri perhatian. Kucing peliharaan kesayangan Prabowo itu mendadak terkenal bak selebriti. Ketenaran Bobby Kertanegara kian melejit usai pelantikan sang majikan yang telah resmi dilantik sebagai Presiden RI, Minggu, (20/10/2024), kemarin.

Tak hanya memiliki banyak penggemar di jagat maya, Bobby Kertanegara mendadak jadi pusat perhatian di lingkungan Istana Negara. Sejumlah pejabat yang ada di sana pun banyak yang berlomba-lomba untuk bisa berfoto dengan kucing menggemaskan berwarna putih itu. Tidak terkecuali Mulan Jameela.

Usai momen pelantikan kemarin, istri Ahmad Dhani itu tak mau ketinggalan untuk bisa berfoto dengan kucing seleb itu. Hal tersebut diketahui dari salah satu potret yang diunggah Mulan di akun Instagramnya baru-baru ini.

Di momen tersebut, Mulan tampak berfoto dengan Bobby yang terlihat sedang anteng di stroller mewahnya bak seorang balita. Mulan tak segan tampak mengelus kepala kucing yang menampilkan ekspresi datarnya itu.

Dalam keterangan postingannya, Mulan menyebut, bahwa dirinya juga mencoba berkomunikasi dengan Bobby untuk menitipkan sang majikan, yang baru saja resmi dlantik sebagai Presiden RI. Ia juga tampak memanggil kucing tersebut dengan sebutan 'Bobby Gemoy'.

"Bismillahirrahmanirrahim. @bobbykertanegara Bobby gemoy kaya ngerti bangett pas aku bilang 'Bobby gemoy sayang, titip Bapak Presiden @prabowo di Istana Negara yaakk. Mungkin kalo bisa ngomong, dia bakal ngomong 'Ashiaapp!!," ujar Mulan, melalui Instagramnya, @mulanjameela1.

Postingan Mulan yang tak mau ketinggalan berfoto dengan Bobby, kucing kesayangan Prabowo itu lantas banjir komentar dari netizen.Tak sedikit yang ikut dibuat gemas dengan kucing nan menggemaskan tersebut.

"Sekarang Bobby adalah presiden para kucing," ujar @des***

"Tahta tertinggi kucing adalah Bobby Kertanegara," timpal @din***

"Ahahaha gemas bob," kata @bhe***