HOME WOMEN LIFE

Viral Peserta Tes CPNS di Lombok Mendadak Kaku Tak Bisa Bergerak, Stres Ujian?

Nazwa Allysa , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |16:30 WIB
Viral Peserta Tes CPNS di Lombok Mendadak Kaku Tak Bisa Bergerak, Stres Ujian?
Viral Peserta Tes CPNS di Lombok Mendadak Kaku (Foto: TikTok @husna75)
A
A
A

TES Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan rangkaian yang harus dilalui untuk mendapatkan posisi sebagai abdi negara. Ramai beredar di linimas sosial media, kejadian  mengejutkan sekaligus mengkhawatirkan yang menimpa seorang peserta ujian tes CPNS baru-baru ini.

Dalam video yang diunggah oleh netizen pemilik akun TikTok @husna75, memperlihatkan seorang peserta tes CPNS dengan pakaian rapi berwarna hitam putih yang sedang duduk seorang diri di kursi, tiba-tiba diam tidak bisa bergerak seperti patung.

“Seorang peserta CPNS di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, NTB tiba-tiba kaku saat sedang menjalani tes,”  tulis @husna75 sebagai keterangan video, dikutip Senin (21/10/2024)

Sang peserta tes terlihat dalam posisi leher mendangak ke atas, dan kedua tangan mengepal di atas paha, tubuh dan raut wajah sang peserta terlihat sangat tegang. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya selain mengedipkan mata, bahkan berbicara pun tidak mampu.

viral peserta tes cpns (TikTok)

Panitia dan petugas di tempat kejadian sontak menggotong peserta tersebut ke mobil ambulance milik puskesmas setempat, agar sang peserta tes bisa segera mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit.

viral peserta tes cpns (TikTok)

Video viral yang sudah mendapat sekira 13 juta kali penayangan dan lebih dari 384 ribu likes dari para netizen ini pun ramai dibanjiri ribuan komentar netizen. Sejumlah netizen menduga, tubuh peserta CPNS ini mendadak kaku akibat stress dan tegang akan menjalani ujian ada juga warganet yang menduga sang peserta tes terkena serangan panic attack, hingga menderita psikosomatis.

 

