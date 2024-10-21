Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 22 Oktober 2024 untuk Leo, Virgo, Libra, hingga Scorpio

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |02:00 WIB
Ramalan Zodiak 22 Oktober 2024 untuk Leo, Virgo, Libra, hingga Scorpio
Ilustrasi Zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

RAMALAN zodiak 22  Oktober  bisa dibaca melalui artikel ini, akan memberikan gambaran singkat tentang prediksi dan peluang yang kemungkinan bisa muncul pada setiap tanda zodiak.

Melansir New York Post, berikut di bawah ini uraian singkat tentang prediksi soal peruntungan dan nasib, seputar kehidupan secara umum, karir atau pun asmara percintaan dari ahli astrologi untuk para Leo, Virgo, Libra, hingga Scorpio pada Selasa 22 Oktober  2024.

Ramalan Zodiak Leo  22 Oktober  2024

Bukan awal pekan yang menyenangkan bagi para Leo, sebab segalanya tampak tidak menentu saat ini. Alhasil membuat dirimu berlari kesana kemari dan sibuk mencoba untuk tetap memegang kendali. Tapi kenapa repot-repot? Menurut alam semesta, sebetulnya tidak akan ada bedanya bagi Anda secara pribadi jika semuanya runtuh.

Ramalan Zodiak Virgo  22 Oktober  2024

Anda tidak pernah menjadi tipe orang yang menyerah pada sesuatu hanya karena itu sulit. Makanya para Virgo, termasuk dirimu tidak punya niat untuk mengubah cara ala diri sendiri sekarang. Semakin banyak orang lain mengatakan Anda harus meninggalkannya dan melanjutkan hidup, semakin besar tekadmu untuk menyelesaikannya sampai benar-benar tuntas.

 

