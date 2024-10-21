Ada Udang di Balik Batu, Momen Cewek Rajin Jamaah ke Masjid Demi Lihat Gebetan

SAAT jatuh cinta, menyukai seseorang memang terkadang banyak tingkah atau kelakuan unik yang kita lakukan secara sadar atau tanpa sadar hanya demi bisa melihat sang gebetan, atau orang yang ditaksir.

Contohnya seperti yang terlihat dalam video yang dibagikan oleh netizen pemilik akun TikTok @destyyrz. Sang netizen dalam video singkatnya, memperlihatkan potret tingkah sang teman yang sedang salah tingkah seusai sholat berjamaah di mesjid.

Bukan tanpa alasan, sang netizen menuturkan, temannya tersebut kini rajin datang shalat berjamaah di masjid agar bisa bertemu sang pria pujaan hati.

“HIVI! Tolong teman aku rajin jamaah di Masjid ternyata mau ngeliat crushnya” tulis @destyyrz sebagai keterangan video, dikutip Senin (21/20/2024)

Bukan hanya sekedar salah tingkah biasa, gadis tersebut terlihat tidak bisa menahan senyumnya sambil melihat ke arah pintu keluar, bahkan sampai berguling-guling di karpet masjid.