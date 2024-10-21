Ternyata Ini Love Language Syifa Hadju, Sama atau Beda dengan El Rumi?

SETELAH go public, kini akhirnya Syifa Hadju mulai mau terang-terangan membahas soal hubungan asmaranya dengan sang kekasih, El Rumi.

Diakui Syifa, ia belum pernah berpacaran dengan pria seperti El Rumi yang memiliki selera humor yang tinggi, namun bisa juga serius.

"Sebenarnya seumur hidup aku, aku gak pernah kebayang sama cowok yang lucu. Maksudnya dari mantan-mantan ku yang dulu gak ada yang personality nya yang kayak dia. Semuanya serius," tutur Syifa Hadju dikutip dari kanal YouTube TCK_ID, Senin (21/10/2024)

Bahkan di hubungannya yang baru ini, sebagai perempuan, sang aktris merasa seimbang bahkan terkesan dicintai secara terang-terangan oleh El Rumi. Berbeda dari mantan terdahulunya yaitu Rizky Nazar yang terbilang cuek kepada Syifa Hadju.

"Sebenernya yang dulu mungkin juga ngebales, cuma mungkin caranya beda sama apa yang aku lakuin. Mungkin enggak sebesar yang aku kasih dari apa yang aku dapetin sekarang," ungkap perempuan 24 tahun tersebut.

Bintang film Bebas dan Toko Barang Mantan ini juga menuturkan, dengan putra kedua Maia Estianty dan Ahmad Dhani tersebut ia merasa punya kesamaan soal love language atau bahasa cinta.