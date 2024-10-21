Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Persahabatan Dimas Seto dengan Baim Wong, Kajian hingga Nongkrong Bareng

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |11:03 WIB
5 Potret Persahabatan Dimas Seto dengan Baim Wong, Kajian hingga Nongkrong Bareng
Dimas Seto dan Baim Wong. (Foto: IG Dimas/Baim)
JAKARTA - Nama Baim Wong dan Dimas Seto belakangan sempat ramai diperbincangkan. Sebab, perceraian antara Baim Wong dan Paula Verhoeven dikabarkan menyeret nama sesama rekan artis, yaitu Dimas Seto.

Nama suami Dhini Aminarti ini muncul setelah dalam konferensi persnya Baim Wong menyebut bahwa ada sosok laki-laki dalam pernikahan yang sudah berjalan selama 6 tahun itu.

Kecurigaan netizen semakin mencuat setelah Baim Wong menulis, "Siapa yang belum punya anak, saya doain biar cepat punya anak. Sabar, tapi jangan malah ganggu istri orang ya." 

Publik pun semakin mengaitkan kalimat itu kepada Dimas Seto yang memang belum memiliki momongan sejak menikah dengan Dhini Aminarti. Meski begitu, rumor tersebut hingga kini belum terbukti kebenarannya.

Bahkan, hanyak juga netizen yang menyangkal gosip tersebut lantaran Dimas Seto sendiri selama ini memiliki persahabatan yang cukup erat dengan Baim Wong. 

Hal tersebut terlihat dalam beberapa postingan di akun Instagram Dimas Seto yang banyak menampilkan kebersamaannya dengan Baim Wong.  Lantas, seperti apa potret persahabatan keduanya? berikut beberapa diantaranya, melansir akun Instagram @dimasseto_1.

1. Support film Baim Wong

Dimas Seto baru-baru ini turut hadir di gala premier film horor berjudul ‘Lembayung’ yang disutradarai Baim Wong. 

Momen tersebut merupakan salah satu bentuk dukungannya kepada Baim sebagai sahabat terdekatnya.

Baim Wong dan Dimas Seto. (Foto: IG Dimas)

2. Sering ke kajian bersama

Saking eratnya persahabatan antara Dimas Seto dan Baim Wong, keduanya bahkan kerap menghadiri kajian bersama. Salah satunya bisa terlihat dalam potret berikut. 

Dimas Seto dan Baim Wong
Dimas Seto dan Baim Wong

3. Teman satu circle

Persahabatan Dimas Seto dan Baim Wong diduga sudah terjalin sejak lama, mengingat mereka kerap dipertemukan di satu circle pertemanan yang sama.  

Baim Wong dan Dimas Seto
Baim Wong dan Dimas Seto
 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
