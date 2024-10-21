Pesan Haru Sang Ayah untuk Pevita Pearce dan Suami: Semoga Kalian Berdua Mendapat Kebahagiaan Seumur Hidup

JAKARTA - Artis Pevita Pearce telah resmi menikah dengan seorang pria bernama Mirzan Meer pada Minggu (20/10/2024). Kabar pernikahan Pevita Pearce dibagikan langsung melalui akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahan itu Pevita Pearce tampil cantik dan anggun dengan riasan simple dan busana pengantin serba putih. Sementara sang suami memaki busana adat Melayu berwarna putih.

Di momen bahagia Pevita, sang kakak Keenan Pearce membagikan surat peninggalan mendiang ayah mereka, Bramwell Pearce. Isi surat itu, mencurahkan perasaan Bramwell Pearce yang sangat bangga memiliki putri seperti Pevita Pearce.

"Pevita putri sulung saya, cantik, lucu, bahagia, terkenal dan gadis yang pintar. Kamu telah mencapai begitu banyak hal, di usia muda karena tekadmu, etos kerjamu, kepribadianmu, selalu melihat yang terbaik dari orang lain, tidak pernah menghakimi dan percaya pada dirimu sendiri," tulis pesan Bramwell Pearce dalam bahasa Inggris, dikutip dari Instagram @keenanpearce, Senin (21/10/2024).

Bramwell Pearce juga akan terus mengawasi sang putri meski kini dengan cara yang berbeda.

"Kamu terus membuat semua keluargamu kagum dengan semua yang telah kamu capai dan apa yang masih kamu capai. Saya tahu kamu akan selalu menyendiri tetapi ingatlah Pevita kenangan indah dan liburan yang kita lalui dan saya akan selalu mengawasi sampai kita bertemu lagi," tambah Bramwell Pearce.

Pria yang berasal dari Wales itu juga merasa beruntung memiliki anak perempuan seperti Pevita Pearce. Sebab kehadiran Pevita dalam hidupnya memberikan penuh makna dalam segala hal.

"Saya sangat beruntung memilikimu sebagai anak perempuan dan terima kasih telah membuat hidup saya begitu kaya dalam segala hal," ungkap Bramwell.

Tak haya itu, Bramwell juga menyampaikan permintaan maaf kepada Pevita karena ia tidak bisa hadir di hari pernikahan sang putri.

"Saya sangat menyesal (kata-kata tidak akan pernah cukup) bahwa saya tidak akan bersamamu di hari istimewa dalam hidupmu ini," tutur Bramwell Pearce.