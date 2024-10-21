Bikin Melongo! Segini Harga Stroller Bobby Kertanegara Kucing Prabowo, Bisa Buat Beli Motor

JAKARTA - Bobby Kertanegara mendadak mencuri perhatian warganet usai Presiden RI, Prabowo Subianto resmi dilantik, Minggu (20/10/2024). Kucing milik Prabowo ini bikin salfok saat tiba di Istana Negara dan bikin gemas publik.

Saat tiba di Istana Negara, kucing menggemaskan ini hadir di dalam sebuah stroller dan terlihat tenang. Dari Instagram, @bobbykertanegara, nampak Prabowo menghampirinya dan mengelus-elus kucing peliharaannya ini.

Tak cuma Bobby yang bikin netizen salfok, warganet juga memerhatikan stroller yang dipakai Bobby selama berada di Istana. Nampak stroller tersebut terlihat mewah dan kokoh. Bahkan ada inisial BK, singkatan dari Bobby Kertanegara di bagian depannya.

Menurut pantauan Senin (21/10/2024), stroller tersebut merupakan tempat khusus untuk anabul, alias hewan peliharaan. Stroller tersebut keluaran dari brand Air Buggy seri The Dome 3.

Stroller ini memiliki warna beige dengan perpaduan coklat sehingga terlihat warm dan elegan. Stroller tersebut juga terlihat nyaman dengan bulu-bulu di bagian dalamnya.

Stroller tersebut juga memiliki storage di bagian bawah untuk meletakan barang-barang. Lengkap dengan penutup bagian atasnya untuk melindungi anabul saat menaiki stroller tersebut. Tak sampai di situ, stroller ini juga hadir dengan berbagai warna dan ukuran. Anda bisa menyesuaikan dengan hewan peliharaan kesayangan Anda.

Stroller mewah milik kucing Prabowo, Bobby Kertanegara ini rupanya tak hanya nyaman, tapi juga memiliki harga fantastis. Stroller tersebut dibanderol seharga sepeda motor, yakni mencapai Rp15 juta.