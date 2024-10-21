Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Juria Hartmans, Si Cantik Diduga Mak Comblang Pevita Pearce dengan Mirza Meer

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |10:15 WIB
5 Potret Juria Hartmans, Si Cantik Diduga Mak Comblang Pevita Pearce dengan Mirza Meer
Pevita Pearce menikah. (Foto: IG Pribadi)
A
A
A

JAKARTA - Pevita Pearce baru-baru ini sukses memberi kejutan terkait kabar pernikahannya dengan crazy rich Malaysia bernama Mirzan Meer, pada Minggu (20/10/2024).

Selain dibuat bertanya-tanya dengan sosok Mirzan Meer, tak sedikit dari warganet yang juga penasaran bagaimana awal pertemuan Pevita Pearce dengan pria yang kini telah resmi menjadi suaminya itu. 

Usut punya usut, Juria Hartmans diduga merupakan sosok perempuan di balik pertemuan Pevita dengan Mirzan. Hal tersebut diketahui dalam postingannya baru-baru ini di Instagram.

Nah, berikut beberapa potret cantik dari Juria Hartmans, perempuan yang diduga jadi ‘mak comblang’ Pevita Pearce dengan Mirzan Meer, melansir dari akun Instagramnya, @milkshakesspeare. 

1. Perkenalkan Pevita ke Mirzan

Dalam keterangan postingannya baru-baru ini, Juria mengungkapkan rasa haru dan bangganya kepada Mirzan. Pasalnya, pria tersebut kini bisa mempersunting Pevita yang diperkenalkan dengannya sejak 14 tahun lalu!

“Dari iklan McDonald's 14 tahun lalu hingga memperkenalkanmu pada sahabatku hingga melihatmu menikahi sahabatku. Aku sangat bangga dengan dirimu yang sebenarnya,” tulis Juria dalam bahasan Inggris. 

Pevita

2. Jadi bridesmaid Pevita

Selain menjadi sosok ‘mak comblang’ Pevita dengan Mirzan, Juria juga hadir sebagi bridesmaid keduanya.

Pevita

“BFF. Aku tidak tau di mana harus memulainya. Merupakan suatu kehormatan untuk menjadi bagian dari perjalananmu. Kamu seperti mimpi. Terima kasih telah memilihku menjadi pengiring pengantinmu.  Aku sangat mencintaimu," ungkap Juria.

 

Halaman:
1 2
      
