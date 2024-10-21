5 Potret Cantik Pevita Pearce, Kini Resmi Jadi Istri Crazy Rich Malaysia!

JAKARTA - Pevita Pearce mendadak menjadi sorotan. Pasalnya, artis cantik ini baru saja mengumumkan pernikahannya dengan crazy rich Malaysia bernama Mirzan Meer, pada Minggu (20/10/2024). Tak sedikit dari warganet yang dibuat terkejut dengan kabar pernikahan Pevita Pearce, termasuk selebriti di Indonesia.

Apalagi, selama ini, Pevita memang jarang membagikan sosok pria idaman yang tengah dekat dengannya. Pernikahan Pevita Pearce juga sontak membuat kaum Adam mendadak patah hati. Pasalnya, sang artis terkenal dengan wajah cantiknya yang khas.

Nah, berikut beberapa potret dari Pevita Pearce, melansir dari akun Instagramnya, @pevpearce, Minggu, (20/10/2024).

1. Tampil seksi dengan gaun hitam

Selain terkenal dengan wajah cantiknya yang tak membosankan, Pevita juga kerap sukses tampil memikat dengan penampilan seksinya. Salah satunya, ketika mengenakan dress hitam dengan belahan paha tinggi berikut ini.

Pevita Pearce. (Foto: IG Pevpearce)

2. Potret cantik saat makan!

Bahkan, saat sedang menyantap makanan seperti dalam potret berikut, penampilan Pevita tampak tetap terlihat cantik. Pesonanya memang tak pernah luntur di setiap kesempatan!

Pevita Pearce

3. Potret seksi saat di pantai

Pevita juga punya hobi traveling ke pantai. Di momen tersebut, penampilan cantiknya selalu sukses mencuri perhatian. Salah satunya, ketika ia tampil seksi saat berbikini.