Viral Kue Berbentuk Gaun Bangsawan, Harganya Capai Rp3 Jutaan

SENIMAN kue asal Vietnam, Nguyen Vu Hoang Anh, belakangan ini viral karena membuat kue yang mirip dengan gaun. Kue tersebut berbentuk seperti gaun bangsawan mini, lengkap dengan lipatan dan kerut-kerut kecil.

Nguyen Vu Hoang Anh yang berusia 34 tahun telah lama dikenal sebagai salah satu seniman kue terbaik di Vietnam, tetapi meskipun bunga fondantnya yang sangat realistis dan kue bertingkat yang sempurna selalu mengesankan, kue gaun bangsawan khasnyalah yang membuatnya mendapatkan banyak perhatian dan pujian di media sosial.

Dibuat menggunakan dasar kue spons berlapis yang disatukan dengan krim mentega dan cokelat, kue yang sangat detail ini ditutupi dengan lapisan fondant berwarna yang dibentuk dengan tangan menjadi bentuk gaun bangsawan bergaya Eropa yang terinspirasi oleh era Barok.

Nguyen Vu Hoang Anh mulai mengerjakan kue berbentuk gaun beberapa tahun yang lalu sebagai semacam tantangan pribadi. Sebagai seorang ahli dalam membentuk fondant menjadi bunga, daun tanaman, dan bahkan karakter kartun.

Hoang Anh segera menyadari bahwa ia membutuhkan lebih dari sekadar keterampilan membuat kue untuk menciptakan gaun yang dapat dimakan secara realistis, terutama gaun yang rumit seperti gaun dari era Barok.

“Untuk menciptakan gaun yang realistis, saya harus meneliti segala hal mulai dari cara lipatan kain, cara melipat ujungnya, merapikan pinggang, menjahit kancing, dan kemudian mengadaptasi teknik tersebut ke bahan yang digunakan untuk membuat kue,” kata Hoang Anh seperti dilansir dari odditycentral.