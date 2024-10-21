Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Kue Berbentuk Gaun Bangsawan, Harganya Capai Rp3 Jutaan

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |08:09 WIB
Viral Kue Berbentuk Gaun Bangsawan, Harganya Capai Rp3 Jutaan
Viral Kue Mirip Gaun. (Foto: Odditycentral)
A
A
A

SENIMAN kue asal Vietnam, Nguyen Vu Hoang Anh, belakangan ini viral karena membuat kue yang mirip dengan gaun. Kue tersebut berbentuk seperti gaun bangsawan mini, lengkap dengan lipatan dan kerut-kerut kecil.

Nguyen Vu Hoang Anh yang berusia 34 tahun telah lama dikenal sebagai salah satu seniman kue terbaik di Vietnam, tetapi meskipun bunga fondantnya yang sangat realistis dan kue bertingkat yang sempurna selalu mengesankan, kue gaun bangsawan khasnyalah yang membuatnya mendapatkan banyak perhatian dan pujian di media sosial. 

Viral Kue

Dibuat menggunakan dasar kue spons berlapis yang disatukan dengan krim mentega dan cokelat, kue yang sangat detail ini ditutupi dengan lapisan fondant berwarna yang dibentuk dengan tangan menjadi bentuk gaun bangsawan bergaya Eropa yang terinspirasi oleh era Barok.

Nguyen Vu Hoang Anh mulai mengerjakan kue berbentuk gaun beberapa tahun yang lalu sebagai semacam tantangan pribadi. Sebagai seorang ahli dalam membentuk fondant menjadi bunga, daun tanaman, dan bahkan karakter kartun. 

Viral Kue

Hoang Anh segera menyadari bahwa ia membutuhkan lebih dari sekadar keterampilan membuat kue untuk menciptakan gaun yang dapat dimakan secara realistis, terutama gaun yang rumit seperti gaun dari era Barok.

“Untuk menciptakan gaun yang realistis, saya harus meneliti segala hal mulai dari cara lipatan kain, cara melipat ujungnya, merapikan pinggang, menjahit kancing, dan kemudian mengadaptasi teknik tersebut ke bahan yang digunakan untuk membuat kue,” kata Hoang Anh seperti dilansir dari odditycentral.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kue unik Kue Viral di Sosmed viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/194/3164445/viral-bNQz_large.jpg
Momen Foto Bareng Aira Yudhoyono dan Shafeea Ahmad, Kayak Anak Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/194/3164298/cucu_bung_hatta-9aZK_large.jpg
Profil dan Potret Gustika Jusuf Hatta, Cucu Cantik Bung Hatta yang Pakai Kebaya Hitam di HUT RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/611/3164217/zara-0iVD_large.jpg
3 Potret Terbaru Zara, Putri Ridwan Kamil, Makin Anggun dan Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164081/viral-vBDh_large.jpg
WNI Mau Buka Biro Jodoh untuk Wanita Indonesia yang Cari Pasangan Bule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/612/3164073/guru_viral-pfwM_large.jpg
Viral Kedekatan Guru dengan Murid Berkebutuhan Khusus, Menyentuh Hati Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/194/3163578/viral-u2dD_large.jpg
Viral Lomba Fashion Show Unik Bajunya dari Sayur-sayuran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement