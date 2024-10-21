Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Potret Makeup Minimalis Pevita Pearce untuk Pernikahan, Simple dan Flawless

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |19:05 WIB
Potret Makeup Minimalis Pevita Pearce untuk Pernikahan, Simple dan Flawless
Potret Pevita Pearce. (Foto: Instagram)
AKTRIS Pevita Pearce baru saja menggelar pernikahannya dengan pengusaha asal Malaysia, Mirzan Meer. Pernikahan bintang film Sri Asih ini menghebohkan publik sekaligus bikin penggemar bahagia.

Setelah momen akad nikahnya diunggah Pevita di Instagram, kini beredar pose cantik wanita 32 tahun ini saat menggelar resepsi pernikagannya. Wanita berdarah Indonesia-Inggris ini begitu memukau dan memesona dalam balutan gaun berwarna silver yang bertabur payet.

Momen itu diunggah dalam akun TikTok, @blue.sky1353. Tak hanya gaun pengantinnya yang memukau, riasan wajah Pevita juga menambah kesan cantik dan memesona.

Pevita Pearce

Nampak make up look yang simple dan flawless dipilih Pevita di hari bahagianya. Nuansa warna peach dan coklat menjadi tema make up look Pevita sehingga memberi kesan soft dan hangat.

Eyelook atau riasan matanya pun begitu minimalis. Polesan wink eyeliner menambah sentuhan glamor sekaligus mempertegas bagian matanya.

Pevita Pearce

Sementara itu, Pevita juga memilih warna peach kecoklatan untuk lipstiknya. Pilihan warna lipstik itu memberikan kesan cerah dan fresh pada riasan wajah Pevita di momen resepsi ini.

Gaya makeup Pevita Pearce ini pun begitu menyatu dengan gaun pernikahannya yang memukau. Riasan tersebut terlihat tak bertabrakan dengan gaun Pevita yang sudah glamor dan elegan. Ditambah ia mengenakan asesoris kalung berlian yang indah dan berkilau.

 

