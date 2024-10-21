Buka Cabang di Tebet, XFO Skin Clinic Berikan Promo Spesial Hingga 80 Persen

Dalam beberapa tahun terakhir, industri kecantikan di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Tidak hanya produk-produk perawatan kulit dan kosmetik yang semakin variatif, tetapi juga munculnya berbagai klinik kecantikan yang menawarkan beragam layanan estetika, mulai dari perawatan sederhana hingga teknologi mutakhir yang terjamin keamanananya.

Salah satu klinik kecantikan yang bisa menjadi pilihan untuk merawat kulit wajah adalah XFO Skin Clinic, yang didirikan oleh Dr Dessy Esa S, MMRS, Dipl.CIBTAC sejak November 2023 di Bandung. XFO Skin Clinic memiliki spesialisasi di bidang contouring wajah mulai dari filler, benang, dan botox.

Treatment lainnya yaitu Skin Booster, IPL, Laser dan masih banyak lagi. Belum setahun berdiri, XFO Skin Clinic mendapatkan respon pasar yang besar hingga Dr Dessy Esa membuka cabang di Bekasi dan Jakarta Selatan, tepatnya berlokasi di Jalan Tebet Raya 11E dan segera menyusul tahun ini juga di daerah Pondok Indah.

Selama masa Soft Opening, customer bisa menikmati promo spesial, mulai dari Rp120 ribu dan diskon sampai 80% untuk berbagai treatment seperti Threadlift, Filler, botox, facial, Pico Laser, IPL dan treatment skin quality lainnya.

Diakui dr. Dessy Esa, antusias masyarakat untuk merawat kulit wajah dan kecantikan memang terus meningkat. Hingga ia berkeyakinan, bisnis klinik kecantikannya bisa berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pasar yang tinggi, kendati di sisi lain kompetisinya tidak bisa dibilang enteng.