Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Buka Cabang di Tebet, XFO Skin Clinic Berikan Promo Spesial Hingga 80 Persen

MNC Portal , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |16:08 WIB
Buka Cabang di Tebet, XFO Skin Clinic Berikan Promo Spesial Hingga 80 Persen
Buka Cabang di Tebet, XFO Skin Clinic Berikan Promo Spesial (Foto: Dok)
A
A
A

Dalam beberapa tahun terakhir, industri kecantikan di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Tidak hanya produk-produk perawatan kulit dan kosmetik yang semakin variatif, tetapi juga munculnya berbagai klinik kecantikan yang menawarkan beragam layanan estetika, mulai dari perawatan sederhana hingga teknologi mutakhir yang terjamin keamanananya.

Salah satu klinik kecantikan yang bisa menjadi pilihan untuk merawat kulit wajah adalah XFO Skin Clinic, yang didirikan oleh Dr Dessy Esa S, MMRS, Dipl.CIBTAC sejak November 2023 di Bandung. XFO Skin Clinic memiliki spesialisasi di bidang contouring wajah mulai dari filler, benang, dan botox.

Treatment lainnya yaitu Skin Booster, IPL, Laser dan masih banyak lagi. Belum setahun berdiri, XFO Skin Clinic mendapatkan respon pasar yang besar hingga Dr Dessy Esa membuka cabang di Bekasi dan Jakarta Selatan, tepatnya berlokasi di Jalan Tebet Raya 11E dan segera menyusul tahun ini juga di daerah Pondok Indah.

Selama masa Soft Opening, customer bisa menikmati promo spesial, mulai dari Rp120 ribu dan diskon sampai 80% untuk berbagai treatment seperti Threadlift, Filler, botox, facial, Pico Laser, IPL dan treatment skin quality lainnya.

Diakui dr. Dessy Esa, antusias masyarakat untuk merawat kulit wajah dan kecantikan memang terus meningkat. Hingga ia berkeyakinan, bisnis klinik kecantikannya bisa berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pasar yang tinggi, kendati di sisi lain kompetisinya tidak bisa dibilang enteng.

Klinik kecantikan XFO (Foto: Dok)
Klinik kecantikan XFO (Foto: Dok)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Klinik XFO XFO Klinik kecantikan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/338/3042843/klinik_wsj_di_depok-z8GJ_large.jpg
Kasus Kematian Selebgram Cantik di Depok Naik ke Penyidikan, Segera Tetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/612/3005067/bpom-sebut-30-klinik-kecantikan-di-indonesia-tak-penuhi-syarat-sarana-distribusi-AvtVQ5lNdL.jpg
BPOM Sebut 30% Klinik Kecantikan di Indonesia Tak Penuhi Syarat Sarana Distribusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/15/611/2983728/ingin-kulit-glowing-saat-rayakan-lebaran-ini-5-rekomendasi-klinik-kecantikan-M0eYrByqlW.jpg
Ingin Kulit Glowing saat Rayakan Lebaran, Ini 5 Rekomendasi Klinik Kecantikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/20/611/2867883/fasilitas-setara-rs-klinik-ini-sediakan-treatment-facial-canggih-ala-artis-korea-e3VIQRdVC3.jpg
Fasilitas Setara RS, Klinik Ini Sediakan Treatment Facial Canggih ala Artis Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/07/611/2842970/klinik-kecantikan-makin-menjamur-tanda-warga-62-makin-sadar-perawatan-i8F0SxisOt.JPG
Klinik Kecantikan Makin Menjamur, Tanda Warga +62 Makin Sadar Perawatan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/05/611/2661243/lebih-efisien-dan-banyak-manfaat-konsultasi-kecantikan-bisa-lewat-live-streaming-media-sosial-NGsN1oxh0o.JPG
Lebih Efisien dan Banyak Manfaat, Konsultasi Kecantikan Bisa Lewat Live Streaming Media Sosial
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement