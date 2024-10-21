Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Dua Pramugari Terluka Akibat Pilot Lakukan Pengereman Darurat Setelah Mendarat

Fatin Wardahni Nazihah , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |19:27 WIB
Dua Pramugari Terluka Akibat Pilot Lakukan Pengereman Darurat Setelah Mendarat
Dua Pramugari Terluka Akibat Pilot Lakukan Pengereman Darurat Setelah Mendarat, (FOTO: PYOK)
A
A
A

Sedikitnya dua pramugari Spirit Airlines mengalami cedera serius akibat pengereman mendadak saat pesawat mendarat di Bandara Internasional Orlando, Florida. 

Melansir dari PYOK pada Senin (21/10/2024), insiden ini terjadi pada 16 Juli 2024, namun rincian lengkapnya baru terungkap setelah penyelidikan Dewan Keselamatan Transportasi Nasional (NTSB).

Pramugari (Foto: Freepik)
Pramugari (Foto: Freepik)

Menurut laporan NTSB, insiden tersebut terjadi ketika pesawat Airbus A320 dalam penerbangan dari Charlotte ke Orlando. Saat pesawat mendarat dan sedang meluncur menuju gerbang, kapten diberitahu bahwa ada pesawat lain yang masih menempati jalur yang dituju, sehingga ia harus berhenti.

Kapten telah memperingatkan para penumpang untuk tetap duduk dengan sabuk pengaman terpasang. Namun, di belakang pesawat, beberapa penumpang berdiri mengantre di toilet, sementara dua pramugari sedang membantu penumpang yang mengalami muntah-muntah hebat.

Tanpa sepengetahuan kapten, kabin pesawat dalam kondisi tidak aman. Setelah mendapat izin untuk bergerak menuju gerbang, pesawat mulai meluncur. Tak lama kemudian, kapten menerima laporan dari pramugari bahwa kondisi kabin tidak aman.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/406/3138657/yakin_selimut_di_pesawat_bersih_pramugari_ini_beberkan_faktanya-iIKR_large.jpg
Yakin Selimut di Pesawat Bersih? Pramugari Ini Beberkan Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/549/3138653/pramugari_ini_ungkap_pakaian_yang_membuat_kamu_auto_dikeluarkan_dari_pesawat-WiMV_large.jpg
Pramugari Ini Ungkap Pakaian yang Membuat Kamu Auto Dikeluarkan dari Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/549/3136671/pramugari_ini_bocorkan_tips_rahasia_atasi_kembung_saat_penerbangan-RNxn_large.jpg
Pramugari Ini Bocorkan Tips Atasi Kembung Saat Penerbangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/549/3136455/pramugari_jet_blue_airways_alami_pelecehan_seksual_saat_bertugas-jY3Q_large.jpg
Pramugari Jet Blue Airways Alami Pelecehan Seksual saat Bertugas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/549/3135008/pramugari_ini_bagikan_tips_waktu_yang_tepat_merebahkan_kursi_di_pesawat-MAX8_large.jpg
Pramugari Ini Bagikan Tips Waktu yang Tepat Merebahkan Kursi di Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/406/3134495/pramugari_tolak_permintaan_penumpang_disabilitas_ternyata_ini_alasannya-Zphb_large.jpg
Pramugari Tolak Permintaan Penumpang Disabilitas, Ternyata Ini Alasannya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement