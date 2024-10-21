Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Tips Merencanakan Liburan di Thailand Bersama Keluarga yang Seru dan Tak Terlupakan

Kesya Fatharani Shafa , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |22:36 WIB
Tips Merencanakan Liburan di Thailand Bersama Keluarga yang Seru dan Tak Terlupakan
Tips Merencanakan Liburan di Thailand Bersama Keluarga yang Seru dan Tak Terlupakan (Foto: Croda)
A
A
A

Thailand adalah salah satu destinasi terbaik di Asia untuk liburan keluarga. Di sini, Anda bisa melihat gajah, berperahu kayak, naik tuk-tuk, menginap di vila terapung, dan bersantai di pantai bernaung pohon kelapa. 

Merangkum dari Travel and Leisure pada Senin (21/10/2024), Thailand memiliki berbagai faktor yang membuatnya sangat cocok untuk petualangan keluarga, infrastruktur pariwisata yang baik, hotel yang ramah keluarga, dan pengalaman khusus untuk anak-anak menjadi daya tarik utama. 

Selain itu, banyaknya orang yang bisa berbahasa Inggris juga memudahkan keluarga dalam merencanakan dan menikmati liburan mereka. Dengan semua kemudahan ini, keluarga bisa dengan leluasa mengeksplorasi keindahan dan budaya Thailand.

Berikut adalah beberapa tempat unggulan yang bisa dikunjungi untuk menciptakan momen berharga bersama keluarga.

Bangkok, Tur Kuliner dengan Tuk-tuk dan Klongs

Tuk tuk alat transportasi di Thailand, (Foto: Nurul Arifin/MPI)
Tuk tuk alat transportasi di Thailand, (Foto: Nurul Arifin/MPI)

Kemungkinan besar Anda akan terbang ke Bangkok, dan salah satu cara terbaik untuk menikmati atmosfernya yang dinamis adalah dengan tur kuliner menggunakan tuk-tuk, taksi tiga roda khas kota ini. Banyak perusahaan yang menawarkan tur ini, dan Anda akan mengunjungi kios serta restoran yang menyajikan hidangan khas seperti pad Thai dan mango sticky rice. 

Selain itu, saya juga merekomendasikan tur menyusuri klong, kanal-kanal sempit yang telah menjadi nadi kehidupan Bangkok. Anda bisa menaiki perahu panjang tradisional, atau jika anak-anak Anda lebih energik, cobalah tur dengan sepeda. Sepanjang perjalanan, Anda akan melewati warung mie kecil, rumah kayu bertiang tinggi, dan kebun buah-buahan.

Chiang Mai untuk Aktivitas Mendaki, Kayak, dan Air Terjun

Chiang Mai menawarkan suasana yang lebih santai dibandingkan dengan Bangkok. Meskipun kota modern ini telah meluas melewati tembok kunonya, Anda masih bisa menemukan pasar malam tradisional, penjual yang menjajakan makanan aromatik, dan barisan biksu berbalut jubah safron berjalan tanpa alas kaki di jalanan.

Selain menikmati pesona kota, luangkan waktu untuk menjelajahi pedesaan di sekitarnya. Hanya satu jam dari Chiang Mai, ada Taman Nasional Sri Lanna di Thailand, tempat Anda bisa bersepeda melewati sawah yang berkilau dan hutan bambu sebelum berkayak di perairan tenang sebuah waduk.

 

Halaman:
1 2
      
