HOME WOMEN TRAVEL

Menikmati Pesona Gunung Merapi di Yogyakarta, Cocok untuk yang Suka Berpetualang

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |22:28 WIB
Menikmati Pesona Gunung Merapi di Yogyakarta, Cocok untuk yang Suka Berpetualang
Gunung Merapi. (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Merapi merupakan salah satu gunung berapi aktif hingga saat ini. Meski demikian, keindahan pemandangan Gunung Merapi tak pernah gagal menghipnotis para wisatawan. Gunung Merapi terbagi ke dalam empat wilayah yaitu Kabupaten Magelang di sisi utara, Kabupaten Sleman di sisi selatan, Kabupaten Boyolali, serta Kabupaten Klaten di sisi timur.

Sejak terjadi erupsi besar pada 2010, Gunung Merapi justru bertransformasi menjadi lokasi tujuan wisata favorit. Ya, saat ini banyak sekali tempat wisata alam yang dibuka di lereng Merapi.

Sejumlah wisata yang menyajikan lanskap Gunung Merapi pun sudah banyak tersedia, cocok yang suka wisata petualangan. Seperti Tankaman Natural Park yang menyajikan landscape Gunung Merapi.

Lokasinya yang masih rimbun membuat suasana semakin sejuk, sehingga cocok dijadikan destinasi untuk menepi dari aktivitas rutin yang melelahkan. Dari sana pengunjung bisa melihat indahnya Gunung Merapi yang terapit dua perbukitan.

Ada juga Jembatan Plunyon Kalikuning yang sangat cocok dijadikan lokasi berburu foto estetik sebagai bahan di media sosial. Aliran air jernih dari sungai di bawahnya juga sangat cocok untuk wisatawan yang ingin bermain air.

Gunung Merapi difoto dari Gunung Merbabu (Salman Mardira)

Selanjutnya Bunker Kaliadem yang jadi salah satu tempat wisata di lereng Merapi yang unik dan sarat akan kisah. Seperti namanya, kawasan ini awalnya difungsikan sebagai tempat berlindung warga ketika terjadi erupsi Merapi.

Dari sini, pengunjung bisa melihat lebih dekat keindahan dan kemegahan Gunung Merapi. Area bebatuan yang tandus, namun dingin sangat pas dinikmati sembari menyeruput secangkir kopi.

Lalu ada Nawang Jagad yang terletak di kawasan Kaliurang. Nawang Jagad menawarkan langsung pemandangan Gunung Merapi yang diapit oleh bukit Turgo di sebelah barat dan bukit Plawangan di sebelah timur. Tempat ini sangat cocok dijadikan lokasi berkemah bersama teman-teman dan keluarga.

Terakhir ada Ekowisata Kalitalang. Bagi Anda yang tak ingin lelah melakukan pendakian agar bisa melihat kegagahan Gunung Merapi, Ekowisata Kalitalang menjadi tempat yang pas untuk dipilih saat berlibur di akhir pekan.

 


