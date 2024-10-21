5 Minuman Terbaik Bantu Kurangi Stres

STRES telah menjadi makanan sehari-hari banyak orang, meski demikian patut diingat Stres yang berkepanjangan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik.

Kondisi ini bisa meningkatkan risiko penyakit dan memengaruhi kesehatan mental. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperbaiki gaya hidup dalam mengatasi masalah ini.

Langkah pertama yang perlu diambil adalah, dengan punya pola makan sehat. Bukan hanya makanan, tapi minuman juga memiliki peranan penting dalam kesehatan dan kesejahteraan.

Nah, ternyata ada beberapa jenis minuman mana saja yang baik dikonsumsi untuk menghilangkan stress, berikut ulasannya, sebagaimana dilansir dari Times Of India, Senin (21/10/2024)

1. Air mineral: Seseorang perlu mengonsumsi 8 gelas air mineral setiap hari, karena air penting untuk kesehatan fisik dan mental. Cukup minum membantu mengatur kortisol dan meredakan stres, sedangkan dehidrasi dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon dan stres berkepanjangan.

Penelitian di Journal of Nutrition menunjukkan bahwa dehidrasi berdampak buruk pada kinerja kognitif dan suasana hati.

2. Teh herbal: Teh herbal efektif meredakan stres karena memiliki efek menenangkan dan bebas kafein. Aroma seperti peppermint dan lavender dapat mengurangi stres dan ketegangan. Penelitian di American Journal of Medicine menunjukkan bahwa teh herbal bermanfaat untuk kualitas tidur dan kecemasan.