Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

2 Kesalahan Sarapan Pemicu Penumpukan Lemak di Perut Wanita Menopause

Farah Syahida , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |21:30 WIB
2 Kesalahan Sarapan Pemicu Penumpukan Lemak di Perut Wanita Menopause
2 Kesalahan Sarapan yang Bikin Penumpukan Lemak di Perut Wanita Menopause (Foto: CuratedLifestyle/Unsplash)
A
A
A

MEMPUNYAI bentuk tubuh ideal dan sehat tidaklah mudah, berbagai cara dilakukan untuk mencapai berat badan yang diinginkan.

Bukan hanya memerhatikan asupan makanan dan minuman sehari-hari, dan ditunjang dengan rutinitas berolahraga. Namun kita juga patut  tahu, apa saja kesalahan-kesalahan terkait pola makan yang bisa memicu penumpukan lemak di perut.

Salah satunya ketika sarapan, yang ternyata kesalahan saat mengonsumsi sarapan di pagi hari, bisa memicu terjadinya penumpukan lemak di perut terutama untuk para wanita yang sudah mengalami menopause.

Ahli gizi, Sarah Lawuk, melalui channel TikTok-nya, seperti dikutip dari Times Of India pada Senin (21/10/2024) menyampaikan tentang dua sarapan terburuk yang dikonsumsi selama menopause.

Kesalahan pertama, ialah kebiasaan mengonsumsi kopi hitam di pagi hari saat perut kosong, yang dilakukan banyak wanita dengan tujuan makan lebih sedikit, menjalani puasa intermiten, dan mengurangi jumlah kalori yang masuk ke tubuh.

Padahal tahukah Anda, minum kopi hitam dengan perut kosong di pagi hari bagi wanita bisa menyebabkan penumpukan lebih banyak lemak perut, terutama bagi yang  wanita menopause.

Menurut suatu studi yang dilakukan oleh University of Bath, minum kopi hitam saat perut kosong di pagi hari, dapat berdampak negatif pada pengendalian gula darah dan menjadi faktor risiko diabetes dan penyakit jantung.Selain itu, kafein adalah diuretik, yang bisa meningkatkan produksi urin dan menyebabkan dehidrasi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/482/3177272//diet-W4YT_large.jpg
Tips Diet Sehat untuk Perempuan yang Sudah Menopause
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/482/3170388//kolesterol-wWoP_large.jpg
Waspada! 5 Penyebab Kolesterol Naik pada Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/482/3169083//diet-LDoK_large.jpg
Rahasia Turunkan Berat Badan dengan Intermittent Fasting, Diet Aman dan Efektif!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/298/3153262//udang_tofu-ZctT_large.jpg
Ide Menu Sarapan, Cobain Resep Steam Tahu Udang Moms
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/298/3147197//steam_udang_tahu-7PWR_large.jpg
Masih Bingung Buat Menu Sarapan Moms? Coba Resep Steam Tahu Udang yang Lezat dan Hangat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement