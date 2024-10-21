2 Kesalahan Sarapan Pemicu Penumpukan Lemak di Perut Wanita Menopause

MEMPUNYAI bentuk tubuh ideal dan sehat tidaklah mudah, berbagai cara dilakukan untuk mencapai berat badan yang diinginkan.

Bukan hanya memerhatikan asupan makanan dan minuman sehari-hari, dan ditunjang dengan rutinitas berolahraga. Namun kita juga patut tahu, apa saja kesalahan-kesalahan terkait pola makan yang bisa memicu penumpukan lemak di perut.

Salah satunya ketika sarapan, yang ternyata kesalahan saat mengonsumsi sarapan di pagi hari, bisa memicu terjadinya penumpukan lemak di perut terutama untuk para wanita yang sudah mengalami menopause.

Ahli gizi, Sarah Lawuk, melalui channel TikTok-nya, seperti dikutip dari Times Of India pada Senin (21/10/2024) menyampaikan tentang dua sarapan terburuk yang dikonsumsi selama menopause.

Kesalahan pertama, ialah kebiasaan mengonsumsi kopi hitam di pagi hari saat perut kosong, yang dilakukan banyak wanita dengan tujuan makan lebih sedikit, menjalani puasa intermiten, dan mengurangi jumlah kalori yang masuk ke tubuh.

Padahal tahukah Anda, minum kopi hitam dengan perut kosong di pagi hari bagi wanita bisa menyebabkan penumpukan lebih banyak lemak perut, terutama bagi yang wanita menopause.

Menurut suatu studi yang dilakukan oleh University of Bath, minum kopi hitam saat perut kosong di pagi hari, dapat berdampak negatif pada pengendalian gula darah dan menjadi faktor risiko diabetes dan penyakit jantung.Selain itu, kafein adalah diuretik, yang bisa meningkatkan produksi urin dan menyebabkan dehidrasi.