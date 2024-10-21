Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Jadi Sorotan, Jam Tangan Prabowo Harga Rp1 Jutaan sedangkan Gibran Rp77 Juta

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |20:22 WIB
Jadi Sorotan, Jam Tangan Prabowo Harga Rp1 Jutaan sedangkan Gibran Rp77 Juta
Jam Tangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, (Foto: X @cak khum)
A
A
A

Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia (RI) kedelapan usai dilantik pada Minggu 20 Oktober 2024. Satu yang menjadi sorotan dalam pelantikan itu adalah jam tangan yang digunakannya.

Mantan Menteri Pertahanan itu terlihat gagah dengan jas demang berwarna biru navy, lengkap dengan kain songket dan peci. Prabowo makin terlihat gagah dengan jam tangan yang digunakannya.

Jam Tangan Prabowo Subianto (Foto: X @Cak Khun)
Jam Tangan Prabowo Subianto (Foto: X @Cak Khum)

Ketika melambaikan tangannya dan memberikan tanda hormat kepada tamu yang hadir, jam tangan yang dikenakan Prabowo di lengan kirinya kerap terlihat. Banyak orang penasaran dengan jam tangan apa yang digunakan olehnya karena terlihat sederhana.

Jam tangan yang dikenakan Prabowo terlihat berwarna hijau army pada bagian strap dengan model simpel. Sementara bingkainya berwarna hitam dengan model analog atau jarum.

Diketahui, jam tangan yang dikenakan Prabowo Subianto bermerek Timex Expedition Scout TW4B0470. Jam tangan tersebut memang diperuntukkan bagi pria yang dapat memberikan kesan gagah dan maskulin.

 

Halaman:
1 2
      
