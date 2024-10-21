Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Mitra10 Pesanggrahan Hadir dengan Wajah Baru, Belanja Lebih Nyaman dan Modern

Jack Newa , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |21:02 WIB
Mitra10 Pesanggrahan yang telah selesai direnovasi membuat pengalaman belanja makin menyenangkan.
Mitra10 Pesanggrahan yang telah selesai direnovasi membuat pengalaman belanja makin menyenangkan. (Foto: dok. Mitra10)
A
A
A

Jakarta - Mitra10 Pesanggrahan, Kembangan, Jakarta Barat, yang merupakan salah satu supermarket bahan bangunan dan peralatan rumah tangga terkemuka di Indonesia, selesai direnovasi. Kini, pelanggan setia Mitra10 semakin dimanjakan dengan desain interior, fasilitas parkir, hingga ruang tunggu yang nyaman melalui grand re-launching pada 24-27 Oktober 2024.

Erick Koswara, General Manager Marketing Communication PT Catur Mitra Sejati Sentosa (Mitra10) mengatakan grand re-launching ini bertujuan untuk mengenalkan konsep baru yang lebih nyaman dan modern.  "Agenda ini tidak hanya grand re-launching, tetapi juga merupakan komitmen kami untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan,” tuturnya. 

Ia menambahkan, bukan hanya mengubah tampilan fisik toko, tapi juga membuat suasana belanja pelanggan di Mitra10 Pesanggrahan menjadi jauh lebih nyaman. Proses remodeling pada toko mencakup perubahan desain fasad, penataan ulang interior, peningkatan fasilitas parkir dan ruang tunggu, serta penambahan berbagai elemen desain yang membuat suasana toko menjadi lebih segar dan nyaman bagi pengunjung. 

Grand re-launching Mitra10 Pesanggrahan mengusung konsep belanja One-Stop Shop, dengan harapan menjadi destinasi utama dalam memenuhi setiap kebutuhan bahan bangunan dan berbagai keperluan rumah tangga. Selain penataan ulang, Mitra10 juga menjalin kerja sama dengan berbagai merek ternama selama grand re-launching ini. 

      
