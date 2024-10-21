Advertisement
WOMEN

Shopee Hadirkan Koleksi Spesial MINISO x Harry Potter dengan Promo Menarik!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |15:17 WIB
Shopee Hadirkan Koleksi Spesial MINISO x Harry Potter dengan Promo Menarik!
MINISO x Harry Potter. (Foto: dok Ist)
A
A
A

INI dia momen yang ditunggu-tunggu Potterhead di Indonesia! Ya, pasalnya sejak Sabtu, 19 Oktober 2024 kemarin, berbagai produk kolaborasi spesial MINISO x Harry Potter sudah tersedia di Tanah Air!

Para penggemar setia Harry Potter pun kini bisa mengoleksi berbagai produk bertema Harry Potter dari house Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff, dan Ravenclaw yang menggemaskan.

Eits, enggak perlu repot ke luar rumah dan pusing mengantre. Sebab, kini berbagai produk koleksi MINISO x Harry Potter ini bisa dibeli secara online di toko resmi MINISO INDONESIA di Shopee, lho!

Sesi Shopee Live di perilisan produk koleksi kolaborasi MINISO x Harry Potter yang berlangsung mulai tengah malam pada Sabtu, 19 Oktober 2024 kemarin pun disambut antusias oleh masyarakat, terutama para Potterhead.

Apalagi berkat adanya promo Diskon s/d 50% dan Ekstra Voucher yang bisa dinikmati hanya untuk pembelian di official store MINISO INDONESIA di Shopee Mall. Tidak perlu ragu dengan keasliannya, karena di Shopee Mall 100% Ori.

Foto Miniso x Harry Potter 1
Foto: dok Ist


 

Kenyamanan berbelanja koleksi MINISO x Harry Potter yang menghadirkan lebih dari 210 jenis produk tersebut, dirasakan oleh masyarakat yang antusias memborong berbagai produk dari sesi Shopee Live di hari perilisannya kemarin.

      

