Kenalan dengan Bobby Kertanegara, Kucing Penghuni Istana Negara Peliharaan Presiden Prabowo

PRABOWO salah satu pejabat Indonesia yang dikenal memiliki kecintaan pada hewan kucing. Kucing bernama Bobby Kertanegara itu pun kerap viral di media sosial karena sangat menggemaskan.

Awalnya, Bobby adalah kucing yang diadopsi oleh Prabowo ditemukan di jalan. Kemudian, Bobby dibawa ke rumah dan diberikan perawatan khusus oleh Prabowo Subianto.

Setelah resmi menjabat sebagai presiden, Prabowo memboyong Bobby ke Istana Kepresidenan. Bobby masuk ke istana menggunakan stroller khusus.

Kehadiran kucing Bobby Kertanegara itu terungkap setelah Anindya Bakrie mengunggahnya di media sosial. Terlihat Anindya foto bareng kucing tersebut.

"Di Istana menunggu RI 1 bersama @bobbykertanegara," tulis Anindya Bakrie seperti dikutip dari Instagram @anindyabakrie, Minggu (20/10/2024).

Dalam foto tersebut, terlihat Bobby berada di dalam stroller khusus warna krem yang terlihat sangat mewah. Bahkan stroller tersebut terdapat tulisan nama Bobby Kertanegara.