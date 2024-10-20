Momen Mesra Jokowi-Prabowo dan Iriana-Titiek Bincang Santai Jelang Pisah Sambut di Istana

PRABOWO Subianto dan Jokowi tiba di Istana Negara jelang acara Pisah Sambut pasca Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI. Prabowo-Gibran pun langsung diiringi menuju Istana Negara dan disambut hangat rakyat di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.

Setibanya di Istana Negara, Prabowo pun kembali bertemu dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Terlihat keduanya akrab dan saling berbincang bersama di tengah karpet merah jelang acara Pisah Sambut ini.

Tak hanya itu, terlihat Titiek Soeharto dan Iriana Jokowi juga akrab bersama. Keduanya asyik berbincang di karpet merah dan menebar senyuman.