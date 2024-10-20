Momen Jokowi-Prabowo dan Iriana-Titiek Berbincang Santai Jelang Pisah Sambut di Istana

JAKARTA - Prabowo Subianto dan Jokowi tiba di Istana Negara jelang acara Pisah Sambut pasca Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, Minggu (20/10/2024). Prabowo-Gibran pun langsung diiringi menuju Istana Negara dan disambut hangat rakyat di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.

Setibanya di Istana Negara, Prabowo pun kembali bertemu dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Terlihat keduanya akrab dan saling berbincang bersama di tengah karpet merah jelang acara Pisah Sambut ini.

Tak hanya itu, terlihat Titiek Soeharto dan Iriana Jokowi juga akrab bersama. Keduanya asyik berbincang di karpet merah dan menebar senyuman.

Titiek dan Iriana nampak anggun dalam balutan kebaya nusantara yang cantik. Iriana tampil elegan dengan balutan kebaya coklat dan kain batik yang memukau. Tak hanya itu, Titiek Soekarno juga tak kalah cantik dengan kebaya ungu muda yang dipadukan dengan kain batik coklat.

Dalam momen ini, Iriana, Titiek dan Didit Prabowo asyik mengobrol bersama. Momen kehangatan inim menjadi sorotan pasca kegiatan pelantikan ini.

Sebagai informasi, Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden RI yang baru saja dilantik Prabowo Subianto menghadiri upacara pisah sambut di halaman Istana Merdeka, Jakarta pada hari ini Minggu (20/10/2024).

Jokowi dan Prabowo tiba di halaman upacara, lagu Indonesia Raya dikumandangkan diiringi dentuman meriam sebanyak 21 kali.

