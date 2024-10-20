Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Meriah! Prabowo Disambut Warga yang Berkumpul di Patung Kuda, Sorak Sorai Menggema

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |14:51 WIB
Meriah! Prabowo Disambut Warga yang Berkumpul di Patung Kuda, Sorak Sorai Menggema
Prabowo Subianti. (Foto: Fadli Ramadan)
JAKARTA - Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-20239, pada Minggu (20/10/2024). Usai pelantikan, keduanya langsung melakukan iring-iringan untuk menyambut warga.

Seperti diketahui, pada acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih diramaikan dengan acara "Pesta Rakyat". Sejumlah panggung disiapkan mulai dari Jalan Jenderal Sudirman hingga Monas, yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Usai pelantikan, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran melakukan arak-arakan melewati sejumlah panggung yang disiapkan. Masyarakat yang sudah menunggu di panggung Papua, antusias menyambut Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang baru.

"Bapak... Bapak... Bapak...," sorak warga yang sangat antusias bertemu Prabowo secara langsung. Sayangnya, mereka tidak bisa bersalaman karena jaraknya yang cukup jauh.

Prabowo sendiri menyapa warga dengan menggunakan Maung Garuda, mengeluarkan setengah badannya dari sunroof. Ia melambaikan tangan ke warga yang hadir sambil sesekali menunjuk masyarakat yang membawa spanduk dukungan kepada dirinya.

