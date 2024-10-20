Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Hangat! Begini Momen Prabowo Salaman dengan Rakyat saat Menuju Istana Presiden

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |13:37 WIB
Hangat! Begini Momen Prabowo Salaman dengan Rakyat saat Menuju Istana Presiden
Prabowo disambut hangat rakyat. (Foto: iNews)
A
A
A

JAKARTA - Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, (20/10/2024). 

Setelah melangsungkan pelantikan dan Sidang Purnama, Prabowo-Gibran menuju Istana Negara dan disambut hangat masyarakat yang sudah menanti di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.

Pantauan Minggu (20/10/2024), masyarakat begitu antusias saat iring-iringan mobil Prabowo-Gibran melintas. Prabowo bahkan turut menyapa para warga dan berdiri dari mobil saat kendaraannya melintas di depan warga.

Masyarakat begitu kompak memberikan seruan dan tepuk tangan saat iring-iringan Prabowo melintas. Mereka juga mencoba mendekat agar bisa menyapa langsung sosok Prabowo Subianto yang kini resmi menjadi Presiden RI.

Di momen ini, Prabowo berdiri dari dalam mobil putihnya dan disambut hangat para masyarakat yang melambaikan tangan untuknya. Dengan penuh senyuman, Prabowo menyapa rakyat yang juga menyanyikan yel yel untuknya.

Tak hanya itu, Prabowo juga ikut berkesempatan bersalaman dengan rakyat yang begitu bahagia dan antusias menyambut momentum dirinya kini resmi menjadi Presiden RI. Masyarakag begitu riuh dan bahagia bisa ikit menyapa langsung Prabowo setelah momen diriny resmi dilantik sabagai Presiden RI.

 

