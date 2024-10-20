Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Rombongan Emak-Emak Rela Panas-panasan Meriahkan Hari Pelantikan Prabowo-Gibran

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |13:29 WIB
Rombongan Emak-Emak Rela Panas-panasan Meriahkan Hari Pelantikan Prabowo-Gibran
Foto: Ayu Utami
A
A
A

JAKARTA - Dalam memeriahkan hari pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, masyarakat Indonesia antusias menghadiri Panggung Pesta Rakyat, pada Minggu (20/10/2024).

Adapun Panggung Pesta Rakyat tersebar di beberapa titik, salah satunya di FX Sudirman.

Sejak pukul 08.00 WIB masyarakat memenuhi area depan FX Sudirman. Rombongan ibu-ibu dari Senam Ceria Blok S bahkan datang sejak pagi dan rela panas-panasan di bawa terik matahari, untuk hadir di hari sepesial bagi masyarakat Indonesia. 

"Selamat bertugas untuk pak Prabowo semoga sukses, lebih semangat lagi," kata Iroh saat ditemui di FX Sudirman, Minggu (20/10/2024). 

Iroh dan rombongan merasa senang karena orang yang dipilihnya itu memang sebagai presiden menggantikan Joko Widodo.

"Dalam rangka memeriahkan kemenangan pak Prabowo kita tim kemenangan pak Prabowo tuh," ucapnya bangga memperlihatkan baju yang ia kenakan bergambar AI Prabowo-Gibran.

Dengan dilantiknya Prabowo sebagai presiden, Iroh berharap kepemimpinan Prabowo dapat membawa ke arah yang lebih baik dan mensejahterakan rakyatnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179432//ktt-Pz8b_large.jpg
Prabowo Ungkap Pentingnya Kemitraan Strategis ASEAN–AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179407//ktt_asean-d8Um_large.jpg
KTT Ke-47 ASEAN, Trump Puji Peran Prabowo di Balik Perdamaian Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179404//prabowo_subianto-wmf5_large.jpg
Prabowo Disambut saat Hadiri KTT Ke-47 ASEAN di Malaysia, Diaspora: Ngefans karena Gemoy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179393//presiden_prabowo_subianto-94Bb_large.jpg
Prabowo Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Ibu Suri Kerajaan Thailand di Forum ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179353//prabowo_teken_deklarasi_penerimaan_timor_leste_jadi_anggota_asean-yNiG_large.jpg
Prabowo Teken Deklarasi Penerimaan Timor Leste sebagai Anggota ASEAN Ke-11
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179349//presiden_prabowo_dan_anwar_ibrahim_di_ktt_ke_47_asean-Imj0_large.jpg
Momen Akrab Prabowo dan Anwar Ibrahim di KTT Ke-47 ASEAN
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement