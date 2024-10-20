Rombongan Emak-Emak Rela Panas-panasan Meriahkan Hari Pelantikan Prabowo-Gibran

JAKARTA - Dalam memeriahkan hari pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, masyarakat Indonesia antusias menghadiri Panggung Pesta Rakyat, pada Minggu (20/10/2024).

Adapun Panggung Pesta Rakyat tersebar di beberapa titik, salah satunya di FX Sudirman.

Sejak pukul 08.00 WIB masyarakat memenuhi area depan FX Sudirman. Rombongan ibu-ibu dari Senam Ceria Blok S bahkan datang sejak pagi dan rela panas-panasan di bawa terik matahari, untuk hadir di hari sepesial bagi masyarakat Indonesia.

"Selamat bertugas untuk pak Prabowo semoga sukses, lebih semangat lagi," kata Iroh saat ditemui di FX Sudirman, Minggu (20/10/2024).

Iroh dan rombongan merasa senang karena orang yang dipilihnya itu memang sebagai presiden menggantikan Joko Widodo.

"Dalam rangka memeriahkan kemenangan pak Prabowo kita tim kemenangan pak Prabowo tuh," ucapnya bangga memperlihatkan baju yang ia kenakan bergambar AI Prabowo-Gibran.

Dengan dilantiknya Prabowo sebagai presiden, Iroh berharap kepemimpinan Prabowo dapat membawa ke arah yang lebih baik dan mensejahterakan rakyatnya.