HOME WOMEN LIFE

Perjalanan Cinta Taufik Hidayat, Sempat Gagal Nikah dengan Artis Kini Sudah Punya Dua Anak

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |10:01 WIB
Perjalanan Cinta Taufik Hidayat, Sempat Gagal Nikah dengan Artis Kini Sudah Punya Dua Anak
Taufik dan Ami Gumelar. (Foto: IG Taufik)
A
A
A

JAKARTA - Perjalanan cinta Taufik Hidayat menarik untuk diulas. Hal ini lantaran ia disebut-sebut menjadi salah satu sosok yang masuk bursa kabinet Prabowo Subianto. Taufik Hidayat sendiri telah menikah dengan Ami Gumilar. Ami merupakan putri dari politikus Indonesia, Agum Gumelar.

Taufik menikahi Ami pada 4 Februari 2006. Ami juga menjadi saksi perjalanan karier Taufik hingga sang suami memutuskan untuk pensiun.

Namun, siapa sangka, sebelum berlabuh ke hati Ami Gumelar, Taufik sempat memiliki kisah cinta yang cukup rumit. 

Tidak banyak yang mengetahui bahwa Taufik Hidayat ternyata pernah diketahui menjalin hubungan kasih dengan artis Deswita Maharani. Bahkan, di kala itu, kisah cinta keduanya sempat menjadi sorotan. 

Hubungan mereka bahkan sudah masuk ke dalam tahap yang cukup serius. Pasalnya, Taufik Hidayat sempat bertunangan dengan Deswita Maharani.  Sayangnya, kisah cinta keduanya harus kandas, sehingga mereka gagal sampai ke pelaminan. 

Taufik dan Ami Gumelar
Taufik dan Ami Gumelar

Kandasnya hubungan tersebut ternyata juga sempat membuat Deswita Maharani kecewa. Ia bahkan mengungkapkannya secara terang-terangan kepada media pada 2015 silam. 

Namun, tak butuh waktu lama bagi Taufik Hidayat untuk move on. Pasalnya, tak lama putus dengan Deswita Maharani, Taufik Hidayat kembali memiliki pasangan yang juga menjadi jodohnya hingga saat ini, Ami Gumelar.

Armi Diyanti Gumelar atau akrab disapa Ami Gumelar merupakan anak dari mantan menteri perhubungan RI sekaligus mantan ketua KONI dan PSSI, Agum Gumelar. 

Taufik dan Ami lalu resmi menikah pada 4 Februari 2006. Sedangkan Deswita sendiri baru menikah di tahun 2012 dengan aktor dan juga presenter Ferry Maryadi.

 

Halaman:
1 2
      
