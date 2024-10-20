Pasha Ungu Hadiri Pelantikan Prabowo-Gibran: Bismillah!

JAKARTA - Pasha Ungu menjadi salah satu artis tanah air yang menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Diketahui Pasha Ungu merupakan anggota DPR RI dari fraksi PAN untuk Dapil Jakarta III.

Melalui unggahan di Instagramnya, Pasha Ungu membagikan undangan yang ditujukan kepadanya dengan nama Sigit Purnomo.

Undangan tersebut didapatnya untuk menghadiri Sidang Paripurna MPR RI dalam rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Masa Jabatan 2024-2029.

Pasha Ungu pun menuliskan keterangan unggahan yang berpesan bahwa pelantikan ini dilakukan demi bangsa ini agar terus melangkah maju dan melaksanakan demokrasi yang baik.

"Bismillah, demi Indonesia," bunyi keterangan unggahan @pashaungu_vm, Minggu (20/8/2024).

Diketahui, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 di Ruang Sidang Paripurna DPR.