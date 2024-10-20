5 Zodiak Terseksi Menurut Astrologi, Aries Nomor 1!

SETIAP zodiak memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain dan menarik perhatian.

Meski pun definisi seksi dapat berbeda dari orang ke orang, ada beberapa zodiak yang secara umum dianggap memiliki energi dan daya tarik fisik yang kuat.

Mengutip Times of India, Minggu (20/10/2024), berikut beberapa zodiak yang sering kali dianggap sebagai yang terseksi dalam astrologi.

1. Aries: Aries dikenal berani, suka berpetualang, dan penuh energi. Mereka memancarkan kepercayaan diri dan selalu siap menghadapi tantangan. Kepribadian berapi-api dan sikap nekat membuat Aries sangat menarik bagi banyak orang. Mereka tahu apa yang mereka inginkan dan tidak ragu untuk mengejarnya, sebuah kualitas yang sering dianggap memikat.

2. Taurus: Dikenal karena sensualitasnya, tipe yang memiliki ketertarikan kuat pada hal-hal yang menyenangkan indra, seperti makanan lezat, musik, dan kenyamanan fisik. Ketenangan dan kepekaan mereka menjadikan mereka sosok yang penuh pesona alami. Taurus memikat dengan apresiasi mereka terhadap keindahan dan kemampuan untuk membuat orang merasa nyaman.