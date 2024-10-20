Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Zodiak Paling Beruntung di Urusan Percintaan, Siapa Nomor 1?

Rami Arum Dinasti , Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |20:00 WIB
5 Zodiak Paling Beruntung di Urusan Percintaan, Siapa Nomor 1?
5 Zodiak Paling Beruntung di Urusan Percintaan, Siapa Nomor 1? (Foto: Jcomp/Freepik)
A
A
A

SETIAP orang punya keberuntungan atau hoki masing-masing dalam setiap aspek kehidupannya. Mulai dari keluarga, diri sendiri, karir, hingga asmara percintaan.

Nah, begitu juga jika dilihat dari zodiak, Beberapa zodiak memiliki keberuntungan yang lebih besar dalam hal cinta dan hubungan.

Berdasarkan astrologi, pengaruh planet terhadap zodiak-zodiak tertentu memberikan mereka keunggulan dalam membina hubungan romantis yang sukses. Berikut adalah lima zodiak yang dianggap paling beruntung dalam hal cinta, sebagaimana diwarta dari Times of India, Minggu (20/10/2024)

1. Taurus: Zodiak ini dikenal sebagai sosok yang dapat dipercaya dan setia, menjadikannya pasangan yang ideal untuk hubungan jangka panjang. Kepribadian Taurus yang membumi membantu mereka membangun fondasi yang kuat dalam hubungan, memberikan stabilitas dan komitmen kepada pasangannya.

2. Pisces: Pisces terkenal dengan intuisi, empati, dan kasih sayang yang mendalam. Mereka sangat peka terhadap kebutuhan pasangannya dan mampu membentuk hubungan emosional dan spiritual yang kuat. Pisces sering kali beruntung dalam cinta karena kemampuan mereka memahami dan merasakan perasaan orang lain.

 

Halaman:
1 2
      
