LIFE

Rumah Wanita Ini Mendadak Diserbu Pasukan Rakun Ratusan Ekor, Kok Bisa?

Resi Safitri , Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |10:30 WIB
Rumah Wanita Ini Mendadak Diserbu Pasukan Rakun Ratusan Ekor, Kok Bisa?
Rumah Wanita Ini Mendadak Diserbu Pasukan Rakun Ratusan Ekor (Foto: Wirestock/Freepik)
A
A
A

SEORANG wanita di negara bagian Washington terpaksa menghubungi layanan darurat setempat, setelah rumahnya diserbu pasukan rakun.

Tak tanggung-tanggung, dilaporkan rakun yang mendadak menyerbu rumah wanita tersebut, kabarnya hingga 100 ekor, dengan menunjukkan perilaku agresif dan mencari makanan.

Dilansir dari Oddity Central, Minggu (20/10/2024) wanita yang namanya dirahasiakan itu, awalnya diketahyui telah merawat satu keluarga rakun selama hampir 35 tahun. Namun, dalam enam minggu terakhir, jumlah rakun yang datang meningkat drastic,  hingga lebih dari 100 ekor yang menunggu untuk diberi makan.

Hewan-hewan ini mulai menunjukkan perilaku agresif ketika mereka tidak mendapatkan makanan. Sehingga situasinya menjadi semakin rumit, membuat wanita itu terjebak di dalam rumah, bahkan tak bisa bergerak di sekeliling pekarangannya.

“Rakun-rakun itu semakin agresif dan terus-menerus meminta makanan, memburunya siang dan malam dengan mencakar bagian luar rumah dan pintu,” ungkap Kevin McCarty, juru bicara kantor sheriff Poulsbo, kepada Associated Press.

“Setiap kali dia menghentikan mobil, mereka akan mengepungnya, mencakar kendaraan itu, dan mengelilinginya saat dia berjalan dari pintu depan menuju mobil atau ketika hendak keluar,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
